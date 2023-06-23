İki yaşındaki çocuk hamile annesini tabancayla öldürdü

Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçti. Bloomberg ise Türkiye'nin kritik zirve öncesi taleplerini açıkladı. Haberde, Ankara’nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtildi.