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Dünya

İki yaşındaki çocuk hamile annesini tabancayla öldürdü

ABD'nin Ohio eyaletinde iki yaşındaki çocuk, 33 haftalık hamile annesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerine hızla intikal eden yetkililer, 31 yaşındaki kadını hastaneye kaldırdı ancak bebek ve anne kurtarılamadı.

17:03 . 23/06/2023 Cuma
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ABD / Ohio

ABD / Ohio

ABD'nin Ohio eyaletinde iki yaşındaki çocuk, 33 haftalık hamile annesini silahla vurarak öldürdü.


Olay yerine hızla intikal eden yetkililer, 31 yaşındaki kadını hastaneye kaldırdı ancak bebek ve anne kurtarılamadı.


'Evlerin yüzde 40'ında silah var'

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'ne göre ülkedeki evlerin yaklaşık yüzde 40'ında silah olduğunu açıkladı.


Teksas'ta martta üç yaşındaki bir çocuk, 4 yaşındaki ablasını evde 5 yetişkin olmasına rağmen kazara silahla öldürmüştü.



#ABD
#Teksas
#Silah
2 saat önce
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