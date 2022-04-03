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Dünya İki yıllık hasret son buldu Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevide iftar sofraları kuruldu
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İki yıllık hasret son buldu: Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de iftar sofraları kuruldu

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz iki yılda bir arada iftar yapma olanağından mahrum kalan Müslümanlar, Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın sembolleri arasında yer alan kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu.

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Haber Merkezi AA
İki yıllık hasret son buldu: Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevide iftar sofraları kuruldu
Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de iftar sofraları kuruldu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mekke'deki Kabe-i Şerif'te kalabalık iftar sofraları yeniden kuruldu.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, umre vazifesini yerine getirmek ya da namaz kılmak için mescitlere gelenler, iftar sofralarında birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Suudi Arabistan 6 Mart'ta, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurmuştu.

Riyad yönetimi, 22 Mart'taki açıklamasında da Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıllık kısıtlamaların ardından Kabe-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceğini ve toplu iftar davetlerinin yeniden düzenlenebileceğini belirtmişti.

Kâbe örtüsüne ramazan bakımı
DÜNYA
Kâbe örtüsüne ramazan bakımı

Kabe’de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı
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Karar, ülkede dün Covid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram’da Müslümanlar Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı ancak ibadet edenlerin kapalı alanlarda maske takmasının zorunlu olduğu bildirildi.
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Kabe’de sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 salgını nedeniyle yerleştirilen sosyal mesafe etiketleri çıkartıldı. Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle Mekke şehrindeki Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı.

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