İkramiyeleri ödemediği gerekçesiyle çalışanları Twitter'a dava açtı

Çalışanlar verilen çeşitli sözlerden caydığı ve ikramiye ödemeyi reddettiği için işi bırakmaya karar verdi ve Twitter'a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı.

Elon Musk, kısıtlı stok birimleri de dahil olmak üzere çalışanları mükemmel performans için ödüllendirme sözü verdi. Ancak ödüller yerine, çalışanlar sosyal yardımlardan daha fazla kesinti aldı ve vaatler yerine getirilmedi.