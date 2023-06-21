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Dünya

İkramiyeleri ödemediği gerekçesiyle çalışanları Twitter'a dava açtı

Twitter çalışanları, hedeflenen tutarın yüzde 50'sinin ödeneceği vaadine rağmen 2022 ikramiyelerini ödemeyi reddettiği için şirkete dava açtı.

09:34 . 21/06/2023 Çarşamba
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Twitter

Twitter

Twitter çalışanları, hedeflenen tutarın yüzde 50'sinin ödeneceği vaadine rağmen 2022 ikramiyelerini ödemeyi reddettiği için şirkete dava açtı.


Bloomberg'te yer alan habere göre, Twitter'ın yıllık olarak ödenmesi gereken nakit performans bonus planı, Elon Musk'ın şirketi Ekim ayında satın almasıyla durduruldu.


Çalışanlar verilen çeşitli sözlerden caydığı ve ikramiye ödemeyi reddettiği için işi bırakmaya karar verdi ve Twitter'a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı.


Elon Musk, kısıtlı stok birimleri de dahil olmak üzere çalışanları mükemmel performans için ödüllendirme sözü verdi. Ancak ödüller yerine, çalışanlar sosyal yardımlardan daha fazla kesinti aldı ve vaatler yerine getirilmedi.




#Twitter
#Elon Musk
#İkramiye
1 saat önce
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