Dünya İletişim Başkanı Altun Sınırda görev yapan gazetecilerin canı bize emanet
BARIŞ PINARI HAREKATI

İletişim Başkanı Altun: Sınırda görev yapan gazetecilerin canı bize emanet

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılarını kınayan bir açıklama yaptı. Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı’nı takip için bölgede görev yapan basın mensuplarının saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususları içeren bir metin yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın mesajında “Terör örgütü PKK/PYD-YPG, Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere saldırılar düzenleyerek gerçekleri gizlemeye çalışmaktadır. Sınırlarımızın terörden temizlenmesiyle hem basın mensupları hem de Suriye halkı rahat bir nefes alacaktır.” dedi.

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

“Terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından Barış Pınarı Harekatı’nı Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında takip eden basın mensuplarına yönelik bir dizi keskin nişancı saldırısı düzenlenmiştir.

Bu saldırılarda yaralanan gazeteci arkadaşlarımızın tedavileri gerçekleştirilmektedir. Kendileriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek acil şifalar dileklerimi ilettim.

Bu saldırıları en sert biçimde kınıyor; uluslararası toplumu da bu saldırıları kınamaya davet ediyoruz. Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmadığını, birtakım evrensel değerleri savunduğunu iddia edenlerin yaşananlardan ders alacağını umuyoruz.

Teröristler, basın mensuplarına yönelik saldırılarında belirli kuruluşları hedef almamakta; medyanın tamamına gözdağı vermek ve sınır hattında bir korku iklimi oluşturmak amacıyla gazetecilere ateş açmaktadır.

Keskin nişancı saldırıları, PKK/PYD-YPG terör örgütünün halkın haber alma hakkına ve hedef aldıkları insanların yaşam hakkına hiçbir saygı göstermediğini açıkça ortaya koymaktadır. Şu anda Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan muhabirlerin de işlerini serbest şekilde yapabildiğine inanmak mümkün değildir. Aynı şey, yıllardır bu terör örgütünün demir yumruğu altında yaşayan sivil halk için de geçerlidir.

Sınır hattımızda görev yapan tüm basın mensuplarının canları bizlere emanettir. Gazetecilere yönelik son saldırılar ışığında İletişim Başkanlığı olarak bölgede çalışan basın mensupları için bir uyarı metni yayımlayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Ulusal Ordusu, teröristleri sınırlarımızdan uzaklaştırana kadar tüm basın mensuplarının yapılan uyarılara uymasını istirham ediyorum.”

Barış Pınarı Harekatı’nı takip etmek üzere bölgede görev yapan basın mensuplarının terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin kasıtlı saldırılarından korunmak için dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin İletişim Başkanlığınca paylaşılan metinde ise şunlar kaydedildi:

  • * Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı,
  • * Çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı,
  • * Can güvenliği açısından açık hedef olunacak noktalardan uzak durulmalı,
  • * Resmi yetkililerin yönlendirmelerine harfiyen uygulanmalı,
  • * Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı,
  • * Yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı, hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli,
  • * Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı,
  • * Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli,
  • * Balkon, çatı, tepe vs. gibi yüksek yerlerden mümkünse yayın yapılmamalı,
  • * Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı,
  • * Yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı, hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli,
  • * Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı,
  • * Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli,
  • * Balkon, çatı, tepe vs. gibi yüksek yerlerden mümkünse yayın yapılmamalı,
  • * Konumların tam olarak belli olacağı bilgileri detaylı şekilde paylaşmaktan, dile getirmekten kaçınılmalı,
  • * Terör örgütü PKK/YPG için, bölgede görev yapan basın mensupları güvenlik güçleri kadar tehdit gördükleri bir meslek grubu. Çünkü terör örgütünün yaptıklarını, eylemlerini, saldırılarını dünyaya ve Türkiye’ye onlar duyuruyor.

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