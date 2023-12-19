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İletişim Başkanlığı'ndan 'New York Times' uyarısı: Çarpıtılıyor

İletişim Başkanlığı, New York Times gazetesinde yer alan bir makalede Türk finansal sistemi hakkında gerçeklerin çarpıtıldığını açıkladı. Gazetenin, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgileri yayımladığı belirtildi.

08:56 - 19/12/2023 Salı
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Foto: İletişim Başkanlığı.
Foto: İletişim Başkanlığı.

İletişim Başkanlığı, New York Times gazetesinde yer alan bir makalede Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı bilgilerin yer aldığını duyurdu.


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 16 Aralık'ta Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgiler içerdiği belirtildi.



Açıklamada, Türk finansal sisteminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlendiği aktarıldı.


Bahse konu makalede geçen ilgili şirketin finansal faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve herhangi bir suistimalin olmadığı ifade edildi.


Açıklamada ayrıca, "İddiaya konu şirketin önemli bir finansal mal varlığı çıkışının olmaması da iddiaları çürütmektedir" denildi.

#İletişim Başkanlığı
#New York Times
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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