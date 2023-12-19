İletişim Başkanlığı'ndan 'New York Times' uyarısı: Çarpıtılıyor

İletişim Başkanlığı, New York Times gazetesinde yer alan bir makalede Türk finansal sistemi hakkında yanıltıcı bilgilerin yer aldığını duyurdu.





Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 16 Aralık'ta Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan makalede, Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgiler içerdiği belirtildi.





Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan 16 Aralık 2023 tarihli New York Times makalesi Türkiye’nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin manipülatif bilgiler içermektedir.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali… pic.twitter.com/rxXIVmbqtc — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 18, 2023





Açıklamada, Türk finansal sisteminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlendiği aktarıldı.





Bahse konu makalede geçen ilgili şirketin finansal faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve herhangi bir suistimalin olmadığı ifade edildi.



