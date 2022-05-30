Keşişler dijitalleşti: Virüsler ve kötü yazılımlardan koruyan tılsım Japonya'nın başkenti Tokyo'da Şinto tapınağında virüsler ve istenmeyen yazılımlardan koruyan bir tılsım satışa sunuldu. Canlı cansız her şeyin bir ruhu olduğuna inanan Japonlar bu tılsım sayesinde bilgisayarlarının ve cep telefonlarının daha sorunsuz çalıştığına inanıyor.

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