Dünya Keşişler dijitalleşti Virüsler ve kötü yazılımlardan koruyan tılsım
ASYA

Keşişler dijitalleşti: Virüsler ve kötü yazılımlardan koruyan tılsım

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Şinto tapınağında virüsler ve istenmeyen yazılımlardan koruyan bir tılsım satışa sunuldu. Canlı cansız her şeyin bir ruhu olduğuna inanan Japonlar bu tılsım sayesinde bilgisayarlarının ve cep telefonlarının daha sorunsuz çalıştığına inanıyor.

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Tokyo'da Şinto tapınağında virüsler ve istenmeyen yazılımlardan koruyan bir tılsım satışa sunuldu

"Koruyucu Bilişim tılsımı" Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Şinto tapınağında satışa sunuldu. Tapınağın iddiasına göre tılsım bilgisayar virüslerinden, istenmeyen yazılımlardan koruyor. Bazı kullanıcılar "Japon keşişler dijital çağa geçmiş yorumları" yaparken sosyal medyada tartışma başladı.

150 TL'ye satılıyor

NTV'nin haberine göre; Şinto tapınağı yetkilileri ise çağın nabzını tuttuklarını söylüyor. Japonya'daki tapınaklarda, bereket, bolluk ve sağlık getirdiğine inanılan birçok farklı tılsım satılıyor.

Japonların yanı sıra turistler de bu tılsımlara büyük ilgi gösteriyor.

Virüslerden koruyan tılsımların fiyatı ise 1200 yen yani yaklaşık 150 TL

  • Her şeyin bir ruhu olduğuna inanan Japonlar, tılsımlar sayesinde bilgisayarların daha sorunsuz çalıştığını iddia ediyor.
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