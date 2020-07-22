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Dünya İlhakı pratiğe döküyorlar İşgalci İsrailden zoraki göç saldırısı
ORTADOĞU

İlhakı pratiğe döküyorlar: İşgalci İsrail’den zoraki göç saldırısı

Hamas, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasında yaşanan artışı, İsrail’in “ilhak” planının pratiğe dökülmesi olarak değerlendirdi. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Kudüs ve Batı Şeria’da son dönemde artan Filistinlilere ait evleri yıkım operasyonlarının, bu toprakların demografik yapısını değiştirme ve Filistin halkını göç ettirme amacı taşıdığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

“Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış, ilhak planının pratiğe dökülmesidir” ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail’in bu yıkımlarını durdurmak için kapsamlı bir ulusal planı hayat geçirmenin Filistin halkının ulusal önceliği olduğu vurgulandı. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, 6 Temmuz’da işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan 30 Filistinliye ait ev ve yapıların yıkılacağını bildiren tebligat yollamış, bazıları yıkılmıştı.

HUKUKSUZ ADIM

İsrail, 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18’lik alanı kapsayan “A bölgesi”nin idaresi ve güvenliğinin sorumluluğu Filistin’e, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e devredilirken, yüzde 61’i kapsayan “C bölgesi”nin idaresi ve güvenliğinin sağlanmasının yükümlülüğü İsrail’e bırakılmıştı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 521 evi “ruhsatsız” olduğu veya “C bölgesi”nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Karantina merkezini de yıktı

  • İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurulan bir karantina merkezini yıktı. Kovid-19 test ve geçici karantina merkezi olarak kullanılmak üzere Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinin girişine kurulan 700 metrekarelik tek katlı yapı, İsrail askerlerince ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Merkezin kurulduğu araziyi Filistin makamlarına hibe eden Filistinli Raid Misvedde, “Salgının hızla yayıldığı bir dönemde 3 ay önce yapımına başlanan ve açılışı yapılması planlanan bu merkez işgal devletinin pek hoşuna gitmedi sanırım.” dedi.

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