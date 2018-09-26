Dünya İngiliz ana muhalefet lideri Corbynden Filistini tanıma sözü
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Orta Doğu Haber: İngiliz ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'den Filistin'i tanıma sözü

İngiliz ana muhalefet lideri Corbyn'den Filistin'i tanıma sözü

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, partinin Liverpool'daki sonbahar kongresinde konuştu. Corbyn, "İktidara gelir gelmez Filistin devletini tanıyacağız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn
İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, iktidara gelmeleri halinde Filistin devletini tanıyacaklarını söyledi.

Partinin Liverpool'daki sonbahar kongresinde konuşan Corbyn, İşçi Partisinin "güvenlik içindeki bir İsrail'den ve Filistin devletinden yana" olduğunu belirterek, "İktidara gelir gelmez Filistin devletini tanıyacağız." dedi.

"Zulümdür"

İşçi Partisinin İsrail ordusunun Filistinli sivillere ateş açmasını ve İsrail'in kabul ettiği ulus devlet yasasını kınama konusunda tek vücut olduğunu kaydeden Corbyn, "Devam eden işgal, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistinli çocukların hapsedilmesi bir zulümdür." ifadelerini kullandı.

"Filistin halkı için konuşuyorum"

Kongrede dün de partililer Filistin bayrakları açmıştı. Kürsüde Filistin'le ilgili konuşan bir delege, kendisine süresinin bittiğinin söylenmesi üzerine kongre yönetimine tepki göstererek, "Sürem bitmedi. Filistin halkı için konuşuyorum. Kürsüden indirmek istiyorsanız güvenliği çağırın, hatta bir ordu çağırın." demişti.

"Yahudi düşmanlığı ile suçlanıyor"

Corbyn, 2015'te liderliğe geldiğinden bu yana Filistin'e verdiği destekten ötürü "Yahudi düşmanlığı" ile suçlanıyor.

Corbyn, geçen yıl yapılan erken genel seçimde anketlerin aksi yöndeki tahminlerine karşın partisinin oyunu yüzde 40'a çıkarmıştı.

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