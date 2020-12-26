Dünya İngiliz askerleri TIR geçişleri için görevde
AVRUPA

İngiliz askerleri TIR geçişleri için görevde

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa ve İngiltere arasında TIR yoğunluğu oluşmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı, şoförlere yapılan koronavirüs test sürecinin daha hızlı ilerlemesi ve trafiğin normal hızına dönmesini sağlamak amacıyla 1100 asker görevlendirdi.

Haber Merkezi DHA
Fransa'nın sınır kapılarını kapatmasıyla binlerce TIR yolda kalmıştı.
Fransa'nın sınır kapılarını kapatmasıyla binlerce TIR yolda kalmıştı.

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa belli koşullarla sınır geçişlerine izin verdi. İngiltere’den Fransa'nın Calais limanına geçmek için Dover'da bekleyen yaklaşık 3 bin 800 TIR için İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının yanı sıra yaklaşık 300 İngiliz askeri de görevlendirilmişti.

Fransa İngiltere ile sınırını şartlı olarak yeniden açıyor: 6 Ocak'a kadar
DÜNYA
Fransa İngiltere ile sınırını şartlı olarak yeniden açıyor: 6 Ocak'a kadar

Ek asker gönderildi

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şoförlere yapılan koronavirüs test sürecinin daha hızlı ilerlemesi ve trafiğin normal hızına dönmesini sağlamak amacıyla 800 askeri personelin daha görevlendirildiği belirtildi. Bakanlık, "Yüzlerce aracın İngiltere'den ayrılmasıyla önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da, her saat daha fazla araç gelmeye devam ettiği için testlerin artırılmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

İngiltere-Fransa arasındaki TIR kuyruğuna takılan Türk şoförün kahvaltısı İngiliz medyasında
FOTOĞRAF 4
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İngiliz Metro gazetesi, İngiltere ve Fransa arasında yaşanan TIR kuyruğuna takılan bir Türk şoförünün kahvaltısına sayfalarında yer verdi.
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Gazete “Türk uzun yol kamyon şoförünün, açılır masasında sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir vardı” ifadeleriyle Türk şoförün görüntülerini paylaştı.
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Yemek masasında yer alan yiyecekler çıkarılan oklarla İngiliz okuyucularla paylaşıldı.
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İngiltere-Fransa arasındaki TIR kuyruğuna takılan Türk şoförün kahvaltısı İngiliz medyasında
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün kontrolden çıkmasının ardından, İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'nden geçişler durdurulmuştu. Binlerce TIR'dan oluşan kuyruklar oluşurken, İngiliz medyası TIR kuyruğuna takılan bir Türk şoförün yemeğini okuyucularıyla paylaştı.


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