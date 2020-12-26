İngiliz askerleri TIR geçişleri için görevde

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa ve İngiltere arasında TIR yoğunluğu oluşmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı, şoförlere yapılan koronavirüs test sürecinin daha hızlı ilerlemesi ve trafiğin normal hızına dönmesini sağlamak amacıyla 1100 asker görevlendirdi.
İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa belli koşullarla sınır geçişlerine izin verdi. İngiltere’den Fransa'nın Calais limanına geçmek için Dover'da bekleyen yaklaşık 3 bin 800 TIR için İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının yanı sıra yaklaşık 300 İngiliz askeri de görevlendirilmişti.
Ek asker gönderildi
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şoförlere yapılan koronavirüs test sürecinin daha hızlı ilerlemesi ve trafiğin normal hızına dönmesini sağlamak amacıyla 800 askeri personelin daha görevlendirildiği belirtildi. Bakanlık, "Yüzlerce aracın İngiltere'den ayrılmasıyla önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da, her saat daha fazla araç gelmeye devam ettiği için testlerin artırılmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.