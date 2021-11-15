Dünya İngiliz basını Kraliçe Elizabethin sağlığı, söylenenden daha kötü olabilir
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İngiliz basını: Kraliçe Elizabeth'in sağlığı, söylenenden daha kötü olabilir

Kraliyet'i mercek altına alan gazeteci Morgan, Kraliçe Elizabeth'in sağlığı hakkında paylaşılmayan noktalar olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
İngiliz basını: Kraliçe Elizabethin sağlığı, söylenenden daha kötü olabilir
Kraliçe Elizabeth.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, daha önce bastonla objektiflere yansımış, ardından doktorlarının dinlenme tavsiyesi üzerine programlarını iptal etmek zorunda kalmıştı.

  • 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, son olarak Birinci Dünya Savaşı'nda ölenler için düzenlenen anma törenine katılamadı.

"BELİNİ İNCİTTİ" AÇIKLAMASI

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe belini incitti" denildi.

Ancak Mirror'da yer alan haberde, ortada Buckingham'dan yapılan açıklamanın daha fazlası olabileceğine dikkat çekildi.

"KRALİÇE'NİN DURUMU ANLATILANDAN DAHA CİDDİ"

Haberde, Kraliyet'i yakından takip eden gazeteci Piers Morgan'ın, "Kraliçe'nin sağlığı hakkında bize söylenmeyen bir şey var. Açıkçası durum, Buckingham'ın söylediğinden daha ciddi" ifadelerine yer verildi.

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