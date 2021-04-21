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Dünya İngiliz basını yazdı Avrupa tacını İstanbul Havalimanı kapacak
AVRUPA TÜRKİYE EKONOMİSİ

İngiliz basını yazdı: Avrupa tacını İstanbul Havalimanı kapacak

İngiltere merkezli The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder, "Havacılık Analisti Heathrow'un Avrupa Tacını İstanbul'a kaptıracağını belirtiyor." başlıklı bir makale kaleme aldı.

Haber Merkezi AA
İngiliz basını yazdı: Avrupa tacını İstanbul Havalimanı kapacak
İstanbul Havalimanı

İGA'dan yapılan açıklamada, İngiltere merkezli The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder'in makalesinde, "Uluslararası aktarma merkezleri Kovid-19 pandemisi sonrası düzelene kadar İstanbul'un mega havalimanı, kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceğe benziyor." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

"Avrupalı rakipler İstanbul'un gerisinde kalacak"

Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralph Anker'in, "Heathrow Havalimanı ve Batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar." şeklindeki yorumunun da bu makalede yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"5 kat daha iyi performans"

"Anker, The Independent'a verdiği demeçte, 'Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı hâline gelmesi muhtemeldir.' diye konuştu. Makalede, İstanbul Havalimanı, 2021 yılının Mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırlayarak, Heathrow Havalimanı'ndan beş kat daha iyi bir performans göstermiş oldu."

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