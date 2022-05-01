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Dünya İngiliz basını yazdı Riyadın Türkiyede yatırım yapacak sermayesi var
AVRUPA

İngiliz basını yazdı: Riyad'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var

İngiliz The Independent gazetesi, Suudi Arabistan'ın artan döviz varlığına dikkat çekti. Riyad yönetiminin Türkiye'de yatırıma hazırlandığını yazdı. Haberde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere işaret edilirken, Suudi Arabistan'ın döviz rezervlerinde artış yaşandığı kaydedildi.

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Haber Merkezi Diğer
İngiliz basını yazdı: Riyadın Türkiyede yatırım yapacak sermayesi var
Erdoğan - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulundu. Erdoğan, burada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler

İngiltere basınından The Independent gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu ziyaretini mercek altına aldı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere işaret edilen gazetenin haberinde, Suudi Arabistan'ın döviz rezervlerinde artış yaşandığı kaydedildi.

"Türkiye'de yatırım yapacak sermayeleri var"

Yükselen enerji fiyatlarının bu yıl Riyad için 400 milyon dolardan fazla gelir getirmesinin beklendiğine dikkat çekildi. Haberde, "Bir diğer deyişle, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var." denildi.

"Suudi Arabistan, ittifaklarını genişletmeye çalışıyor"

Diğer taraftan, "Suudi Arabistan'ın tavrında, ABD ile yaşanan gerilimler nedeniyle değişiklikler olduğu, Riyad yönetiminin ittifaklarını genişletmeye çalıştığı" ifade edildi. Veliaht Prens Selman'ın, göreve başlamasından bu yana ABD Başkanı Joe Biden ile henüz doğrudan bir görüşme yapmadığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da kaldığı odada 1453 detayı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da kaldığı odada 1453 detayı

"Mısır ve İsrail'le ilişkileri geliştirmek için adımlar attı"

Ankara'nın ayrıca, Mısır ve İsrail'le ilişkilerini geliştirmek için adımlar attığı anımsatıldı. Abu Dabi'nin, Türkiye'deki yatırımları desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon duyurduğu notu paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
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