İngiliz doktorlardan ebeveynlere uyarı: Çocuklarınızı elektrikli sigara ticaretinden koruyun

İngiltere'de tek kullanımlık yasadışı elektrikli sigara ticareti gün geçtikçe artıyor. Bazı öğretmenler ise bunun okullarda bir sorun haline geldiğini ve yeterince önlem alınmadığını söyledi.

FOTOĞRAF 9 Elektronik sigaralar ya da e-sigaralar, sigarayı bırakmayı isteyenler arasında giderek popülerleşen bir nikotin alma yöntemi olarak ortaya çıkarken, yapılan araştırmalarla elektronik sigaranın sağlığa zararlı etkileri de araştırılıyor. Özel Era Radyoloji Merkezinde görevli Uzm. Dr. Nadir Moustafa, e-sigara ile ilgili yapılan araştırmalar ve sonuçları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Elektronik sigarada kullanılan sıvı içerisine konulan bir çok kimyasalın insan sağlığı açısından çok tehlikeli olduğunu kaydeden Dr. Moustafa, “2020 yılında Amerika’da yapılan bir çalışmada 2 bin 807 kişinin e-sigaranın neden olduğu akciğer hasarı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 68 kişinin öldüğü bildirildi. (E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury (EVALI), The Lancet 2020). Bu çalışmada hasta olan kişilerin çoğunluğu (yüzde 83), E vitamini asetat gibi yağlarla formüle edilmiş tetrahidrokannabinol (THC) veya kannabidiol (CBD) içeren ürünler kullanıldığını; geri kalan yüzde 17‘nin sadece rutin olarak E vitamini asetat ile karıştırılmayan nikotin ürünleri rapor edildi” diye konuştu. Elektronik sigaranın sağlığa zararlı olduğunu yineleyen Dr. Moustafa, “Kimyasal olarak meydana gelen akut akciğer hasarı, elektronik sigaranın zararlarını açıkça ortaya koymaktadır. Elektronik sigara, zararsız diye düşünülmemelidir Hekimler hastalarını elektronik sigara içiminden vazgeçirmelidir. Sigarayı bırakmak için nikotin ürünleri kullanıyorlarsa, elektronik sigara sıvılarının toksikolojik incelemeleri tamamlanana kadar diğer nikotin ürünlerini (sakız vb) kullanmaları daha faydalı olacaktır” sözlerine yer verdi. Elektronik sigarada büyük tehlike: Ölümcül olabilir Amerika'da yapılan bir araştırmada bir yılda e-sigara nedeniyle 2 bin 807 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu hastalardan 68'nin akciğer hasarı nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya kondu. BiP'te paylaş

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İngiltere yasaları, ne kadar nikotini sınırlasa ve ambalajlara sağlık uyarıları koysa bile ülkeye kaçak olarak birçok elektrikli sigara sokulmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre ziyaret edilen 10 mağazadan ikisinin yasadışı olarak 15 ve 17 yaşındaki kızlara elektronik sigara sattığı tespit edildi. Yalnızca bir binada ise 8 bin yasadışı elektrikli sigara bulundu.

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Özellikle çocuk sağlığı uzmanları, elektronik sigaraların eğlenceli ve renkli bir yaşam tarzı ürünü olarak değil, yalnızca sigarayı bırakmaya yardımcı olarak tanıtılabilmesi için düz ambalajların getirilmesini ve kuralların sıkılaştırılmasını istiyor.