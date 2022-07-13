İngiliz doktorlardan ebeveynlere uyarı: Çocuklarınızı elektrikli sigara ticaretinden koruyun
İngiltere'de tek kullanımlık yasadışı elektrikli sigaranın yaygınlaşmasıyla birlikte doktorlar ebeveynleri önlem almaya çağırdı. Yasadışı elektronik sigaralar ve bunları çocuklara satan dükkanlar hakkında denetimlerin arttırılması gerektiği belirtildi.
İngiltere yasaları, ne kadar nikotini sınırlasa ve ambalajlara sağlık uyarıları koysa bile ülkeye kaçak olarak birçok elektrikli sigara sokulmaya devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre ziyaret edilen 10 mağazadan ikisinin yasadışı olarak 15 ve 17 yaşındaki kızlara elektronik sigara sattığı tespit edildi. Yalnızca bir binada ise 8 bin yasadışı elektrikli sigara bulundu.
Özellikle çocuk sağlığı uzmanları, elektronik sigaraların eğlenceli ve renkli bir yaşam tarzı ürünü olarak değil, yalnızca sigarayı bırakmaya yardımcı olarak tanıtılabilmesi için düz ambalajların getirilmesini ve kuralların sıkılaştırılmasını istiyor.