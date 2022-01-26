İngiliz donanması, Umman Körfezi’nde 20 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi.

İngiltere Kraliyet Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Montrose'un biniş ekibi hızlı hareket ederek şüphelilerin yasadışı yüklerini gizli bir bölmede saklamasına zaman tanımadı. Biniş ekibi tüm uyuşturucuların bulunduğundan emin olmak için tekneyi kapsamlı şekilde aradı” denildi. Operasyonla ilgili detaylı bilgilerin de verildiği açıklamada, “Operasyonda 663 kilogram eroin, 87 kilogram metamfetamin ve 291 kilogram esrar, tahmini toptan değeri 20 milyon dolar olan uyuşturucu maddeler ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı.

Suçlu ve teröristlere büyük bir darbe indirecektir

Montrose'un Komutanı Claire Thompson operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükteki el koyma, faaliyetlerini finanse etmek için bu yasadışı uyuşturucuları kullanan suçlu veya terörist çetelere büyük bir darbe indirecektir. Terör örgütlerini, suçluları ve onların finansman hatlarını bozmak, Birleşik Krallık'ı ve dünyanın geri kalanını güvende tutmanın anahtarıdır” dedi.

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FOTOĞRAF 7 Hac için İngiltere'den 1 Ağustos'ta yola çıkan Iraklı Adam Muhammed, İstanbul'un Silivri ilçesine ulaştı. <br><br>Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yürüyerek yollara düşen Adam Muhammed rotası boyunca ilerlemeyi sürdürüyor. Malzemelerini taşımak için kullandığı üç tekerlekli aracını iterek yürüyen Muhammed'e Sırbistan’da bulduğu köpek de eşlik ediyor. Mekke’ye Temmuz ayında varmayı hedefleyen Muhammed, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Burdur, Antalya, Mersin ve Hatay üzerinden Suriye’ye geçecek. Muhammed, kutsal topraklara yolculuğunu anlattı. İngiltere'de 25 yıldır yaşayan Iraklı olduğunu belirten Muhammed, \"Geçen sene 1 Ağustos'ta başladım yolculuğa, inşallah gelecek hacca yetişeceğim. Tüm yolculuğu yürüyerek inşallah. İçimde evimden tüm yolu yürüyerek Mekke'ye gidebileceğimi söyleyen bir ses vardı. Bu sesi yok sayamadım. Bir volkan gibi içimdeydi bu ses.\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Muhammed, \"İstanbul'a geldiğimde tanışmayı çok istiyorum. İnşallah beni kabul eder.\" şeklinde konuştu. Muhammed, iki ay boyunca bu yolculuğa hazırlandığını ve bir İngiliz kuruluşun kendisine yardım ettiğini sözlerine ekledi. Adam Muhammed’i internetten görüp eşlik etmeye karar verdiğini söyleyen Metin Ulukoç da gönüllü olarak iki günden beri yardımcı olduğunu söyledi. Barış yolculuğuna eşlik eden Mehmet Dikme ise Tekirdağ-İstanbul arasında Muhammed’e destek olduğunu ifade etti. İçindeki sesi dinledi: Hacca gitmek için İngiltere'den yürümeye başlayıp İstanbul'a ulaştı İngiltere'den hacca gitmek için 1 Ağustos'ta yola çıkan Adam Muhammed, 'Barış Yolculuğu' adını verdiği yürüyüşünde Silivri'ye ulaştı. Köpeğiyle birlikte yürüyen Muhammed'e yol üzerindeki bazı sürücüler destek verdi. Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yürüyerek yollara düşen Adam Muhammed rotası boyunca ilerlemeyi sürdürüyor.

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