İngiliz gencin ölümüne neden olan CIA ajanı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı İngiltere'de trafik kazasında 19 yaşındaki Harry Dunn isimli gencin ölümüne neden olan ancak diplomatik dokunulmazlıkla ülkeden kaçan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Dunn ailesinin sözcüsü Radd Seiger da yazılı açıklamasında, haberleri doğrulayarak, "Bu onu firari ve kaçak yapıyor. ABD dışına adım attığı anda yakalanıp İngiltere'ye iade edileceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2020, 22:02 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2020, 22:13 AA