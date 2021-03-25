Dünya İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü
AVRUPA

İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jet, ülkenin güneybatısında kalan Cornwall bölgesinde düştü. Mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü
Hawk T1

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jet, Cornwall bölgesinde düştü.

Mürettebat kazayı yara almadan atlattı. Uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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