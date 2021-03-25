İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jet, Cornwall bölgesinde düştü.
Mürettebat kazayı yara almadan atlattı. Uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hawk T1 tipi jet, Cornwall bölgesinde düştü.
Mürettebat kazayı yara almadan atlattı. Uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
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