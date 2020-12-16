İngiliz hükümeti: Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar inandırıcı

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, bazı giyim markalarının zorunlu işçiliğin görüldüğü bölgelerde yetiştirilen pamuğu dolaylı yoldan tedarik ettiğine ilişkin çıkan haberler konusunda parlamentoda değerlendirmede bulundu.

Sincan ve Çin'in diğer bölgelerinde Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtların inandırıcı olduğunu ve bu yöndeki haberlerin giderek arttığını kaydeden Adams, "Bu durum, İngiltere hükümeti için oldukça rahatsız edici." dedi.

DÜNYA Uygur Türklerine zulmü tek tek anlattı: Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...

Adams, firmaların tedarik zincirlerinde zorla çalıştırılma olmadığını temin etmeleri gerektiğini de vurguladı.

BBC'nin Çin hükümetine ait resmi raporlar ve yerel haberlere dayandırdığı dünkü haberinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yüz binlerce kişinin pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığı belirtilmişti.

OYNAT 01:00 Zulmün belgeleri yayınlandı: Asla merhamet etmeyin Uygur Türkleri'ne baskı ve işkence uygulayan Çin yönetiminin yol haritasını gösteren 403 sayfalık gizli belgeler basına sızdı. Sızdırlan belgelerde bölgede yaşananlar 'terörizmle mücadele' olarak tanımlanırken, yetkililere Müslümanlara karşı 'asla merhamet göstermeyin' talimatı veriliyor

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Dünyaca ünlü firmalar "zorunlu çalıştırma" nedeniyle pamuk almayı durdurmuştu

İsveç merkezli giyim firması HM, ekimde, etnik azınlıkların "zorunlu çalıştırılması" nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyeceğini duyurmuştu.

Uluslararası denetim, kontrol, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, işçi haklarının sağlanması ve çevrenin bilinçli şekilde kullanılması gibi konularda hizmet veren Sumerra, Bureau Veritas SA, TÜV SÜD, RINA SpA ve Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP) şirket ve firmaları da Sincan'dan pamuk tedarik etmeme kararı almıştı.

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Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) mart ayında yayımladığı raporda, Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konulmuştu.

ASPI, İsveç şirketi HM'nin boyalı iplik üreticisi Huafu Fashion firması ile ilişkileri nedeniyle zorunlu iş gücü transfer programından yararlananlardan biri olduğuna işaret etmişti.