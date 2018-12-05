Dünya İngiliz lider partisinden İslam gerekçesiyle istifa etti
AVRUPA

İngiliz lider partisinden 'İslam' gerekçesiyle istifa etti

İngiliz lider partisinden 'İslam' gerekçesiyle istifa etti

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage, İslam karşıtı bir çizgiye kaydığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

AA
Nigel Farage
Nigel Farage

Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) eski lideri Nigel Farage, İslam karşıtı bir çizgiye kaydığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Farage, Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makaleyle 2006-2009 ve 2010-2016 yıllarında liderliğini yaptığı UKIP’ten istifa ettiğini duyurdu.

  • Farage, kendi döneminde göçmen ve Avrupa karşıtı politikalarla öne çıkan UKIP’in yeni lideri Gerard Batten’ı partiyi İslam karşıtı bir çizgiye taşıdığı için eleştirerek “İslam konusunu saplantı haline getirmiş durumda. Sadece İslami aşırıcılığı değil, İslam’ın kendisini saplantı haline getirdi. UKIP, haçlı seferi yapmak için kurulmuş bir parti değildi.” ifadelerini kullandı.

Batten’ın aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson’ı danışmanı yapmasını da eleştiren Farage, UKIP liderinin Pegida’nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında yer alan aktivisti de saplantı haline getirdiğini kaydetti.

Reuters
UKIP Partisi yürüttüğü kampanyayla 2016'da yapılan Brexit referandumunun mimarları arasında sayılıyor. Nigel Farage da Brexit için çok sayıda program düzenlemişti.

İslam karşıtı manifesto

UKIP eylül ayında gerçekleştirdiği son kongresinde İslam karşıtı politikalar içeren bir manifesto yayımlamıştı. Manifestoda Müslümanlara özel hapishaneler açılması, göçmenlere yönelik güvenlik incelemelerinin sıkılaştırılması ve ülkedeki ırkçılık karşıtı yasaların kaldırılması isteği yer almıştı.

UKIP, 2015 genel seçiminde yüzde 12,6 oy almış ancak parlamentoya bir milletvekili sokabilmişti. Oyu 2017'de yapılan erken seçimde yüzde 1,8 düşen parti, parlamentoda hiç sandalye kazanamadı.

UKIP, yürüttüğü kampanyayla 2016'da yapılan Brexit referandumunun mimarları arasında sayılıyor. Farage ise referandum sırasında Brexit taraftarlarının önde gelen isimleri arasında yer almıştı.

Farage, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu yakın ilişkiyle de gündeme gelmişti.

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