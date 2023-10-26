İngiliz medyası duyurdu: Terör devleti İsrail katliamını yeni kimyasal silahıyla yapacak

Gazze
20 gündür Gazze'ye ölüm yağdıran terör devleti İsrail kadın çocuk demeden binlerce sivili hayattan kopardı. Fosfor bombalarının kullanıldığı saldırılarda 7 binden fazla sivil öldü binlercesi de yaralandı.
Siyonistlerin yeni planını ise İngiliz medyası duyurdu. İddiaya göre terör devletinin yeni saldırılarında yeni kimyasal silah sünger bombası kullanılacak.
Katil İsrail ordusunun bombalarının denenmesi için uzman tünel keşif birimleri görevlendirdiği de açıklandı. Buna göre ekipler, Hamas'ın geniş tünel ağını tespit edebilmek için insansız hava araçları, radar sistemleri ve hava/yer sensörlerini kullanıyor. Karanlık tünellerde hiçbir doğal ışık olmadığı için birliklerin termal teknoloji kullandığı ifade ediliyor. Askerlere, tünellerde kullanmaları için gece görüş gözlükleri ve özel tasarlanmış telsizler verildiği de aktarılıyor.
Sünger bombası nedir?
Paylaşılan grafiğe göre swünger bombası, plastik bir kap içerisinde yer alan, iki ayrı sıvı maddeden oluşan, patlayıcı olmayan bir cihaz. Cihazın içinde yer alan ve sıvıları ayıran metal çubuk çıkarılıp tünel girişine atılıyor. Bu sayede sıvılar karışarak hızlı bir şekilde genleşiyor ve sertleşerek tünel girişini kapatıyor.