İngiliz medyası duyurdu: Terör devleti İsrail katliamını yeni kimyasal silahıyla yapacak

Katil İsrail ordusunun bombalarının denenmesi için uzman tünel keşif birimleri görevlendirdiği de açıklandı. Buna göre ekipler, Hamas'ın geniş tünel ağını tespit edebilmek için insansız hava araçları, radar sistemleri ve hava/yer sensörlerini kullanıyor. Karanlık tünellerde hiçbir doğal ışık olmadığı için birliklerin termal teknoloji kullandığı ifade ediliyor. Askerlere, tünellerde kullanmaları için gece görüş gözlükleri ve özel tasarlanmış telsizler verildiği de aktarılıyor.