Dünya İngiliz milletvekili eli kanlı İsraile tepki gösterenlere hakaret etti
AVRUPA

İngiliz milletvekili eli kanlı İsrail'e tepki gösterenlere hakaret etti

İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırıları aralıksız sürerken, uluslararası kesimlerden de terör devletine destek gelmeye devam ediyor. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den milletvekili Michael Fabricant da İsrail'e destek açıklaması yaparak, Tel Aviv yönetiminin saldırılarına karşı Londra'da gösterilere katılanlara "ilkel" dedi. Paylaşımı büyük tepki toplayan Fabricant daha sonra mesajını silmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi AA
İngiliz milletvekili eli kanlı İsraile tepki gösterenlere hakaret etti
İngiliz vekil Michael Fabricant Fabricant,

İngiliz vekil Michael Fabricant Fabricant, Twitter hesabından cumartesi günü Londra'daki İsrail Büyükelçiliğinin önünde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaşarak "Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar" diye yazdı.

"Utanç verici yorum, üyeliği askıya alınsın"

Irkçılık karşıtı Hope Not Hate adlı gruptan yapılan açıklamada, "Gergin durumlar, toplumda bölünmeyi kışkırtan nefret dolu ırkçılık değil, toplulukları bir araya getirmek isteyen insanların istikrarlı liderliğini gerektirir. Muhafazakarlar, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı" ifadesine yer verildi.

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"Irkçılık"

British Future adlı düşünce kuruluşunun direktörü Sunder Katwala da Twitter hesabından "İngiliz Yahudilerini İsrail politikasından sorumlu tutmanın ırkçılık olduğunu bilen herkes, Michael Fabricant'ın tweetinde de ırkçılığı görebilir." paylaşımını yaptı.

İfadesi tepki çeken Fabricant'ın daha sonra mesajını sildiği görüldü.

Cumartesi günü Gazze'ye yönelik saldırıya tepki amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde yapılan gösteride polisle göstericiler çatışmıştı. Eylemciler, akşam saatlerinde elçilik önündeki barikatları aşmaya çalışmış, bunun üzerine polis göstericilere müdahalede bulunmuştu. Yaklaşık bir saat süren müdahalede 13 kişi gözaltına alınmıştı.

  • Fabricant, sık sık düzenledikleri gösterilerde polisle çatışan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları için aynı ifadeyi kullanmamıştı.

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