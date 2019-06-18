Dünya İngiliz milletvekilinden Mursinin ölümüne "bağımsız soruşturma" çağrısı
AVRUPA

Mursi'nin ölümüne "bağımsız soruşturma" çağrısı

İngiliz milletvekilinden Mursi'nin ölümüne "bağımsız soruşturma" çağrısı

İngiliz Parlamentosu Dışişleri Komisyonu eski Başkanı Crispin Blunt; "Mursi sıradan bir mahpus değildi. Mısır’ın 2012’de seçilmiş cumhurbaşkanıydı. 2013’te zorla ordunun kontrolüne geçen Mısır devletinin gözetimindeyken öldü. Şimdi atılacak tek adım saygın bağımsız uluslararası bir soruşturmadır" dedi.

Haber Merkezi AA
Blunt, işkencenin suçluları sadece icra edenler değil aynı zamanda sorumlu olanlar ve ses çıkarmayanlar olduğunu söyledi.
Blunt, işkencenin suçluları sadece icra edenler değil aynı zamanda sorumlu olanlar ve ses çıkarmayanlar olduğunu söyledi.

İngiliz Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun eski başkanı ve Muhafazakar Parti Milletvekili Crispin Blunt, Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüne ilişkin "saygın uluslararası bir soruşturma" açılması çağrısında bulundu.

Blunt, yaptığı yazılı açıklamada, "Mursi sıradan bir mahpus değildi. Mısır’ın 2012’de seçilmiş cumhurbaşkanıydı. 2013’te zorla ordunun kontrolüne geçen Mısır devletinin gözetimindeyken öldü." ifadelerini kullandı.

  • Mısır hükümetinin görevinin bu talihsiz ölümü açıklamak olduğunu, Mursi’nin gözetim altında gördüğü muamelenin hesabının verilmesi gerektiğini vurgulayan Blunt, "Şimdi atılacak tek adım saygın bağımsız uluslararası bir soruşturmadır." görüşünü dile getirdi.

Geçen yıl kendisinin başkanlık ettiği, İngiliz siyasetçilerden ve hukukçulardan oluşan bir heyetin Mursi’nin hapishane koşullarıyla ilgili bir rapor hazırladığını hatırlatan Blunt, "Yetersiz tıbbi bakım gördüğü, özellikle de diabetinin ve karaciğer hastalığının yetersiz yönetildiği" tespitini yaptıklarını kaydetti.

Sorumluluk Sisi'ye uzanır

Raporda Mursi’nin hapishane koşullarını "zalim, insanlık dışı ve alçaltıcı" diye nitelendirdiklerini belirten Blunt, "Tutukluluk koşullarının Mısır hukukuna ve uluslararası hukuka göre işkence eşiğine ulaştığını bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

  • Mısır hükümetinin Mursi’nin tutukluluk koşullarının bağımsız bir şekilde izlenmesine izin vermediğini ifade eden Blunt, ilkece Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye kadar uzanan bir emir komuta zincirinin uluslararası hukukun alanına giren işkence suçundan sorumlu olabileceğini kaydetti.

Mursi’nin gözetim altında ölümünün Mısır’ın mahpuslara Mısır hukukuna ve uluslararası hukuka uygun muamele etmeyişinin bir örneğini oluşturduğunu vurgulayan Blunt, "İşkencenin suçluları sadece icra edenler değil aynı zamanda sorumlu olanlar ve ses çıkarmayanlardır." ifadelerini kullandı.

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