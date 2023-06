İngiliz müzik grubu The Beatles yapay zeka yardımıyla yeni bir şarkı hazırladı

İngiliz müzik grubu The Beatles'ın üyesi Paul McCartney, grubun "son" şarkısını yapay zeka kullanarak yaptıklarını açıkladı.

BBC Radio 4'a konuşan McCartney, yapay zeka ile The Beatles'ın "son" şarkısını yaptıklarını söyledi.

Adı açıklanmayan şarkının Lennon'ın 1978 tarihinde bestelediği "Now and Then" olabileceği belirtilirken McCartney, şarkının bu yıl yayınlanacağını kaydetti.