İngiliz müzik grubu The Beatles yapay zeka yardımıyla yeni bir şarkı hazırladı

Almanya'nın Fürth kentindeki St. Paul Kilisesi, yapay zekanın yönettiği bir ayin düzenledi. Ayin, ekranda iki kadın ve iki genç erkek olmak üzere dört farklı avatar tarafından verildi. Dünya tarihinde bir ilk olan bu gelişme yeni tartışmalarında fitilini ateşledi. Yapay zeka tarafından verilen vaazın duygudan yoksun olduğuna dair eleştiriler yapıldı.