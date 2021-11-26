İngiliz ordusunda özel yapılanma: Dört bölgede görev yapacak

YASİR ERKUŞ

İngiliz ordusunun, dört ayrı bölgeye konuşlanacak, son teknolojik ekipmanlarla donatılmış yeni bir komando alayı oluşturduğu ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre, alayı oluşturan bin 200 asker, 300’er kişilik taburlar halinde görev yapacak.

Taburlardan birisi Doğu Avrupa’ya odaklanırken, birisi Ortadoğu’ya, diğer ikisi de Afrika’ya gönderilecek. Yeni askeri birimin hangi amaçla kurulduğu ise açıklanmadı. Ordu genelinden özenle seçilen askerlerden, gidecekleri ülkenin dilini öğrenmeleri beklenirken, her bir ekibin içinde dil bilimciler yer alacak.

FOTOĞRAF 13 İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştüğü açıklandı. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, \"HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı\" belirtildi. İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu. Aynı haberlere göre, uçaktaki teknoloji, F-35B'nin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörlere ev sahipliği yapıyor. İngiliz Silahlı Kuvvetleri dün gece, Rus donanmasının eline geçmesi ihtimaline karşı savaş uçağının parçalarını kurtarmak için büyük bir uğraş verdi. Daily Mail'in haberine göre, uçağın enkazı Çarşamba öğleden sonra bulundu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce kaza ile ilgili yapılan açıklamada pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü bilgisine yer verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağın altı çizilmişti. 100 milyon sterlin değerindeki uçak İngiltere'nin ilk F-35 kaybı olarak tarihe geçti. F-35 Lightning II (Şimşek II), savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağı olarak biliniyor. ABD deniz ve hava kuvvetlerindeki F-16, A-10, FA-18 (yeni olan EF \"Super Hornet\" varyantları hariç), AV-8B'leri İngiltere ise Harrier'ları bu uçak ile değiştiriyor.​ Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretildi. Radardaki izi F-22 kadar küçük olamasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmış, daha keskin geometriye sahip bir gövde tasarımı yapılmış, kompozit malzemelerin kullanım oranı artmış ve özel RAM (Radar Absorbing Material) boyama yapılmıştır. Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştü. İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu. BiP'te paylaş

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Ayrıca taburlarda istihbarat, patlayıcı imha ve olay yeri inceleme uzmanları bulunacak. Haberde komando alayının, yerli birliklere yardım etmekle kalmayacağı, onlarla birlikte savaşa da gireceği vurgulandı. Yeni birimin, 2022 itibarıyla görevine başlaması bekleniyor.