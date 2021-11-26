Dünya İngiliz ordusunda özel yapılanma Dört bölgedegörev yapacak
AVRUPA

İngiliz ordusunda özel yapılanma: Dört bölgede görev yapacak

İngiliz ordusunun, dört ayrı bölgeye konuşlanacak, son teknolojik ekipmanlarla donatılmış yeni bir komando alayı oluşturduğu ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre taburlardan birisi Doğu Avrupa’ya odaklanırken, birisi Ortadoğu’ya, diğer ikisi de Afrika’ya gönderilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz ordusunda özel yapılanma: Dört bölgede görev yapacak
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YASİR ERKUŞ

İngiliz ordusunun, dört ayrı bölgeye konuşlanacak, son teknolojik ekipmanlarla donatılmış yeni bir komando alayı oluşturduğu ortaya çıktı. Daily Mail gazetesinin haberine göre, alayı oluşturan bin 200 asker, 300’er kişilik taburlar halinde görev yapacak.

Taburlardan birisi Doğu Avrupa’ya odaklanırken, birisi Ortadoğu’ya, diğer ikisi de Afrika’ya gönderilecek. Yeni askeri birimin hangi amaçla kurulduğu ise açıklanmadı. Ordu genelinden özenle seçilen askerlerden, gidecekleri ülkenin dilini öğrenmeleri beklenirken, her bir ekibin içinde dil bilimciler yer alacak.

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FOTOĞRAF 13
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Aynı haberlere göre, uçaktaki teknoloji, F-35B'nin görülmeden süpersonik hızlarda uçmasını sağlayan çok gizli radar ve sensörlere ev sahipliği yapıyor.
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Daily Mail'in haberine göre, uçağın enkazı Çarşamba öğleden sonra bulundu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Daha önce kaza ile ilgili yapılan açıklamada pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü bilgisine yer verilmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağın altı çizilmişti.
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Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretildi.
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Radardaki izi F-22 kadar küçük olamasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmış, daha keskin geometriye sahip bir gövde tasarımı yapılmış, kompozit malzemelerin kullanım oranı artmış ve özel RAM (Radar Absorbing Material) boyama yapılmıştır.
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Düşen F-35 uçağında Rusya paniği: İngiliz ordusu alarma geçti
İngiltere'ye ait bir F-35 jetinin Akdeniz üzerindeki rutin operasyonlar sırasında denize düştü. İngiliz basını Kraliyet Donanması'nın F-35 jetini enkazına ulaşmak için Rusya ile yarıştığını duyurdu.

Ayrıca taburlarda istihbarat, patlayıcı imha ve olay yeri inceleme uzmanları bulunacak. Haberde komando alayının, yerli birliklere yardım etmekle kalmayacağı, onlarla birlikte savaşa da gireceği vurgulandı. Yeni birimin, 2022 itibarıyla görevine başlaması bekleniyor.

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