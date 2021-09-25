İngiliz ordusunun Afganistan skandalı: Bir çocuğun canı 586 pound!

YASİR ERKUŞ

Bakanlığın resmî tazminat kayıtlarına göre bir hayat için yalnızca ortalama 2 bin 380 pound (3 bin 250 dolar) ödendi. Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Silahlı Şiddete Karşı Eylem’in ulaştığı verilerde ilginç detaylar yer aldı.

Kayıtlara göre 86 Afgan çocuk İngiliz kuvvetlerince öldürülürken bunların en küçüğü 3 yaşındaydı. Hazırlanan raporda, sivil infazına karışmakla suçlanan İngiliz özel birliği SAS’ın operasyonlarına da yer verildi.

2012 yılında SAS tarafından soğukkanlılıkla öldürüldüğü belirtilen üç Afgan çiftçinin ailesine, olaydan üç hafta sonra 3 bin 634 pound ödendi. Resmî belgelerde bu para, “Ortamı sakinleştirmek için yapılması gereken bir yardım ödemesi” olarak tanımlandı.

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Bazı durumlarda ise maddi hasar ödemeleri, can kaybı ödemelerinden daha yüksekti. Savunma Bakanlığı, Aralık 2009’da 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü için 586 pound öderken, hasarlı bir vinç için 873, “atış sahasında dolaşan” altı eşeğin ölümü içinse 662 pound ödenmesine hükmetti. Yine kaybolan bir cep telefonu için tazminat olarak 110 pound verilirken bazı hayatlara karşılık bundan daha az miktarlar uygun görüldü.