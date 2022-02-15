Dünya İngiliz Prens cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek Anlaşma detayları gizli kalacak
AVRUPA

İngiliz Prens cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek: Anlaşma detayları gizli kalacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, ABD'deki cinsel istismar davasının kapanması için Virginia Giuffre'ye tazminat ödemeyi kabul etti. Manhattan Federal Mahkemesince açıklanan anlaşmanın detayları ve Prens Andrew'ün Giuffre'ye ne kadar tazminat ödeyeceği bilgisi ise gizli kalacak. Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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Haber Merkezi AA
İngiliz Prens cinsel saldırı davasını kapatmak için tazminat ödeyecek: Anlaşma detayları gizli kalacak
Prens Andrew

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Giuffre'nin Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisine taciz ettiği iddiasıyla açtığı davada, taraflar anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA DETAYLARI GİZLİ KALACAK

  • Prens Andrew, davanın kapanması için Virginia Giuffre'ye tazminat ödemeyi kabul etti. Manhattan Federal Mahkemesince açıklanan anlaşmanın detayları ve Prens Andrew'ün Giuffre'ye ne kadar tazminat ödeyeceği bilgisi ise gizli kalacak.

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Cinsel saldırı davası

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek, 2021'de New York'ta dava açmıştı.

  • Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK ZARAR GÖRMEYE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Dava dosyasında, şu anda 39 yaşında olan Giuffre'nin maruz kaldığı bu aşırı ve çirkin davranış nedeniyle halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtilmişti.

  • Prens Andrew'ün avukatları ise Giuffre'nin, Epstein ile 2009'da 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı, buna göre ne Epstein ne de onunla bağlantılı kişilere dava açılamayacağını ileri sürmüştü.

Ancak 12 Ocak'ta New York'taki bir mahkeme, söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'e yargı muafiyeti sağlamadığına hükmederek, cinsel saldırı davasının görülmesinin önünü açmıştı.

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