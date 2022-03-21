Dünya İngiliz uzman uyardı Putin başarılı olursa Avrupanın büyük parçalarını fethedebilir
AVRUPA

İngiliz uzman uyardı: Putin başarılı olursa Avrupa'nın büyük parçalarını fethedebilir

İngiliz Dış politika uzmanı ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardiner, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başarılı olursa Putin, Avrupa'nın büyük parçalarını fethedebilir' uyarısında bulundu. Gardiner, Ukrayna'dan sonraki birinci hedefin ise Litvanya olacağını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
İngiliz uzman uyardı: Putin başarılı olursa Avrupanın büyük parçalarını fethedebilir
Foto: Arşiv.

Rusya'nın Ukrayna işgali Batı ülkelerini panikletti. İşgale en büyük tepki ise İngiltere'den geliyor. İngiliz hükümeti Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği ilk günden bu yana Avrupa ülkeleri arasında Kiev yönetimine her türlü desteği İngiltere veriyor.

  • "Putin daha yeni başladı!' Rusya, 'Avrupa'nın büyük parçalarını fethedebilir" diyen İngiliz Dış politika uzmanı ve Margaret Thatcher'ın eski yardımcısı Nile Gardiner, Başbakan Boris Johnson İngiltere'nin Rusya'ya karşı ayakta durma şansı varsa savunma harcamalarını ikiye katlaması gerektiği konusunda uyardı.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başarılı olursa Putin, Baltık ülkelerini, özellikle Litvanya'yı birincil-ana hedef olarak alacak" diyen Gardiner, "Ukrayna, daha fazla genişleme savaşları için bir test durumudur. Putin Ukrayna'da başarılı olursa, gözünü Baltık ülkelerine dikecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı
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Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.

'Avrupa olabileceğine inanıyor'

"Çok yakın bir zamanda Baltıklara karşı bir Rus askeri harekatı için hazırlıklı olmalıyız” diyen Gardiner, Ancak Putin'in uzun vadeli hedefinin Avrupa olabileceğine inanıyor ve bu korkunç ihtimalin gerçekleşmesi durumunda kıtanın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırması gerekeceği konusunda uyardı.

  • Express.co.uk'ye konuşan Gardiner şunları söyledi:
  • "Bu, Avrupa için oyun planının sadece başlangıcı. Ruslar Avrupa'nın büyük parçalarını fethetmek istiyor olabilir ve onları durdurmak zorundayız.

Birleşik Krallık buna öncülük etmeli ve diğer Avrupa hükümetleri de bunu takip etmelidir.

Rusların Avrupa'ya kendi iradelerini dayatmalarına izin veremeyiz.

Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
FOTOĞRAF 15
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Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.<br>
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğu söylüyor.
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Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;<br>
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\"Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde.\"<br>
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Bortnikov'un Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü belirtiliyor.
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Bortnikov'un Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü belirtiliyor.<br>
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Putin, Başkan olmadan önce Rus istihbarat teşkilatının direktörüydü ve Bortnikov ile birlikte Leningrad'da KGB'de görev yaptı.<br>
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PUTİN'İN YERİNİ KİM GELECEK?<br>
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Olası bir iktidar değişiminde Putin'in yerini kim alabilir? İşte öne çıkan İngiliz basının öne çıkardığı 4 isim şunlar:
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Mihail Mişustin<br><br>Şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. <br>
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Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.<br>
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Sergei Sobyanin <br><br>Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor<br>
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Sergey Şoygu <br><br>Putin'in savunma bakanı olan Sergey Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.<br>
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Nikolay Patruşev <br><br>2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev ise İngiliz basını 4'üncü adayı.<br>
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Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.
Ukrayna'dan dikkat çeken iddia: Putin'i zehirleyecekler! İşte yerine geçecek 4 isim
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 26'ncı gününe girdi. Rusya ilerleyişini yavaşlatırken, iki ülkenin diplomatları masada çıkış yolu arıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna istihbaratından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rus elitlerinin Devlet Başkanı Putin'i zehirlemeyi planladığı öne sürüldü. İngiliz basını ise Putin'in yerini alabilecek 4 ismi açıkladı.

'Ukrayna'da gördükleriniz Avrupa'nın diğer bölgelerinde de olacak'

İngiltere ve Avrupalı müttefiklerimiz için en güvenli seçenek savunmaya daha fazla harcamak, güç ve kararlılık göstermek ve Rusları geri adım attırmak.

  • Bunu yapmazsak, Ukrayna'da gördükleriniz Avrupa'nın diğer bölgelerinde de olacak" dedi.

Rusları durdurabilecek tek ülkenin İngiltere olduğunu söyleyen Gardiner, ancak Başbakan Boris Johnson'ı ülkenin Avrupa'da Moskova'ya karşı rekabet edebilmesi için mevcut savunma harcamalarını ikiye katlaması gerekebileceği konusunda uyardı.

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