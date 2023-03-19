İngiliz ve Alman savaş uçakları Rus uçaklarına müdahalede bulundu

Ukrayna'nın işgali sonrası Karadeniz üzerinde yaşanan İHA krizi ile birlikte, ABD ve Rusya arasında ki gerilim arttı. İki ülke arasında gerginlik artarken, dünya basını konuyu farklı yorumladı. Amerikalı Wall Street Journal gazetesi, düşen İHA'nın ABD tarafından kurtarılmasının pek mümkün olmadığını iddia etti. Rus ajansı konuya ilişkin, Bu tarz keşif uçuşlarının ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. ABD'den binlerce mil ötede ne yapıyor? Cevap çok açık Kiev rejimi tarafından topraklarımıza ve ordumuza saldırmak için kullanılacak istihbaratı toplamak.' ifadelerini kullandı.