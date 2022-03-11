İngiliz yazılımcı Bayraktar SİHA'nın oyununu yapıyor

Türk SİHA'ları Bayraktarlar, dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Dünya medyasında neredeyse her gün hakkında bir analiz yayımlanan, şarkıları yapılan Bayraktar SİHA'lar şimdi de oyun oluyor.

İngiltere'de yaşayan yazılımcı Sarah J. Avory, sosyal medya hesabından 'Bayraktar' adında bir Commodore 64 oyunu kodladığını duyurdu.

NASIL BİR OYUN OLACAK?

Oyuna ilişkin Gündeme Dair Her Şey'e konuşan Avory, "Bayraktar TB2 ile düşman tanklarını ve hava savunma sistemlerini yok edebildiğiniz bir oyun olacak" dedi.

Oyun için hazırlanan bir grafik

GELİRİ UKRAYNA'YA BAĞIŞLANACAK

Yazılımcı, oyunun yapımına ilişkin hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bugün (11 Mart) oyunun müziklerinin de hazırlanmaya başlandığını duyurdu.

Oyundan elden edilen gelirin tamamı Ukrayna'ya bağışlanacak.

REKLAM