Dünya İngiliz yazılımcı Bayraktar SİHAnın oyununu yapıyor
AVRUPA

İngiliz yazılımcı Bayraktar SİHA'nın oyununu yapıyor

Türk SİHA'sı Bayraktar, oyun oluyor. İngiltere'de yaşayan yazılımcı Sarah Avory, Bayraktar adında bir Commodore 64 oyunu kodluyor. Oyunun işleyişi, düşman tanklarının ve hava savunma sistemlerinin BayraktarTB2 ile yok edilmesine dayanıyor. Oyundan elde edilecek gelir Ukrayna'ya bağışlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz yazılımcı Bayraktar SİHAnın oyununu yapıyor
Bayraktar oyununun ara yüzünden bir görüntü.

Türk SİHA'ları Bayraktarlar, dünyanın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Dünya medyasında neredeyse her gün hakkında bir analiz yayımlanan, şarkıları yapılan Bayraktar SİHA'lar şimdi de oyun oluyor.

İngiltere'de yaşayan yazılımcı Sarah J. Avory, sosyal medya hesabından 'Bayraktar' adında bir Commodore 64 oyunu kodladığını duyurdu.

NASIL BİR OYUN OLACAK?

Oyuna ilişkin Gündeme Dair Her Şey'e konuşan Avory, "Bayraktar TB2 ile düşman tanklarını ve hava savunma sistemlerini yok edebildiğiniz bir oyun olacak" dedi.

Oyun için hazırlanan bir grafik
Oyun için hazırlanan bir grafik

GELİRİ UKRAYNA'YA BAĞIŞLANACAK

Yazılımcı, oyunun yapımına ilişkin hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Bugün (11 Mart) oyunun müziklerinin de hazırlanmaya başlandığını duyurdu.

Oyundan elden edilen gelirin tamamı Ukrayna'ya bağışlanacak.

Sarah Jane Avory
Sarah Jane Avory
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