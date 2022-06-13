Dünya İngilizler acil durum çağrıları için dokuz dakikadan fazla bekliyor
AVRUPA

İngilizler acil durum çağrıları için dokuz dakikadan fazla bekliyor

İngiltere'nin bazı bölgelerindeki insanlar acil durumlarını bildirmek için dokuz dakikadan fazla beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca hastaların bir ambulansın gelmesi ve doktorlara teslim edilmesi için de uzun süre beklemeleri gerekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilizler acil durum çağrıları için dokuz dakikadan fazla bekliyor
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İngiltere'deki hastalar acil durum çağrılarını 999 numarasını arayarak iletiyor fakat birçok kişi çağrıların yanıtlanması için uzun süre beklemekten şikayetçi. Bir ambulansın en acil durumlara yedi dakika içinde ulaşması gerekirken, bu süre İngiltere'de dokuz dakikadan daha fazla.

Ayrıca istatistikler, hastaların bir ambulansın gelmesi ve doktorlara teslim edilmesi için daha uzun süre beklemeleri gerektiğini gösteriyor.

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Kraliyet Acil Tıp Koleji başkanı Doktor Katherine Henderson, geçen ay acil servisler üzerine bir iddia ortaya attı ve gecikmeler çok fazla olduğu için 999'u aramak yerine ailesini hastaneye götürmek için bir taksi sipariş ettiğini itiraf etti.

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İngiliz Kalp Vakfı, yaşamı tehdit eden gecikmeleri "derinden endişe verici" olarak nitelendirdi ve "her dakikanın önemli" olduğu konusunda uyardı.

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İngiliz Kalp Vakfı'nda bir kardiyolog olan Doktor Sonya Babu-Narayan şunları söyledi:

  • "Birisi kalp krizi veya felç geçirdiğinde, her dakika önemlidir. Tedavide herhangi bir gecikme kalp veya beyinde kalıcı hasara neden olabilir."
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