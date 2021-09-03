Dünya İngilizler isyan etti 45 bin kişi Türkiyenin kırmızı listeden çıkması için imza topladı
AVRUPA

İngilizler isyan etti: 45 bin kişi Türkiye'nin kırmızı listeden çıkması için imza topladı

Türkiye'de tatil yapmak isteyen İngilizlerin koronavirüs salgını kapsamında alınan seyahat yasağı nedeniyle hükümete tepkili. İngiliz basınında yer alan haberde 45 bin kişinin Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması için imza topladığı belirtildi.

"İngiliz tatilciler öfkeli" denilen haberde, imza sayısının 100 bine ulaşması durumunda konunun parlamentoya taşınacağı ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
İngilizler isyan etti: 45 bin kişi Türkiyenin kırmızı listeden çıkması için imza topladı
Arşiv

İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'de yaz tatili yapmak isteyen İngilizlerin seyahat kısıtlamasına karşı harekete geçtiğini belirten bir haber yayımladı. Gazetede kısıtlama kararına yönelik, "İngiltere'den daha düşük vaka oranına sahip olmasına rağmen, Türkiye, artan enfeksiyon oranları ve testler konusunda şeffaflık eksikliği nedeniyle 'yüksek riskli' olarak işaretlendiği Mayıs ayının başından bu yana İngiltere'nin seyahat kırmızı listesinde" yorumuna yer verildi.

  • "İngiliz tatilciler öfkeli" denilen haberde, 2 Eylül itibariyle 45 binden fazla İngilizin Türkiye’nin güvenli ülke listesine alınması için imza topladığı, bu sayı 100 bine ulaştığında talebin parlamentoda görüşüleceğini belirtildi.

Bir sonraki seyahat listesi güncellemesi 16 Eylül'de


Haberde, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ndeki yetkililerin "Kovid-19 ile ilgili bilimsel veriler, Türkiye'nin bir sonraki incelemede kırmızı listeden çıkarılacağı yönündeki beklentimizi destekliyor" açıklaması yaptığı aktarıldı. Tahmin yürütmenin bir diğer yolunun Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine bakmak olduğu ifade edilen haberde şu ifadeler yer aldı: "DSÖ, ülkelerin virüsü kontrol altında tutmak için pozitif test oranının yüzde 5'in altında tutmaları gerektiğini belirtti. Bu nedenle oran ne kadar yüksekse, bir ülkenin kırmızı listede kalma olasılığı o kadar yüksek. 26 Ağustos'taki son seyahat güncellemesinde yüzde 5.1 olan Türkiye kırmızı, yüzde 13 olan İsviçre yeşil listede yer aldı. İngiltere ise yüzde 4'teydi"

  • İngiltere'nin bir sonraki seyahat listesi güncellemesi 16 Eylül'de yapılacak.

Hindistan’ı sarı listeye alan İngiltere Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı: Turizmciler çifte standarda tepkili
DÜNYA
Hindistan’ı sarı listeye alan İngiltere Türkiye’yi kırmızı listede bıraktı: Turizmciler çifte standarda tepkili

İngiltere'den yeni seyahat kararları! Türkiye'yi kırmızı listede tuttu
DÜNYA
İngiltere'den yeni seyahat kararları! Türkiye'yi kırmızı listede tuttu

İngiliz medyasından Türkiye'ye destek: Kırmızı listeden çıkarın
EKONOMİ
İngiliz medyasından Türkiye'ye destek: Kırmızı listeden çıkarın
Abone Ol Google News
Üç kardeş besihane kurdu

Üç kardeş besihane kurdu

Günde 800 litre süt üretiyor.
WhatsAppa rekor ceza

WhatsApp'a rekor ceza

​Gizlilik ilkelerini ihlal etti AB acımadı
İyidere-İkizdere yolu açılıyor

İyidere-İkizdere yolu açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde konuşma yapıyor.

Sorumlu düzeydeki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​Nükleer saldırıdan bile etkilenmeyecek

​Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez test istenebilecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.