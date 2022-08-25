İngilizler patlamadan böyle yararlandı: Ülkelerine götürdüler

Roma, Bizans ve İslam dönemlerinden kalma cam objeler, dünyaca ünlü müzenin koruma laboratuvarlarında yeniden inşa edildi.

British Museum Direktörü Hartwig Fischer, "Bu bir yıkım, toparlanma, dayanıklılık ve işbirliği hikayesi anlatıyor" dedi.

4 Ağustos 2020'de üç kilometre uzakta meydana gelen liman patlamasının şok dalgası binaya çarparak içerideki cam nesneleri parçaladığı.

British Museum'da kıdemli bir konservatör olan Duygu Çamurcuoğlu, AFP'ye verdiği demeçte, uzman bir ekibin her cam parçasını ayıklayarak darmadağın olan objelerin birleştirmenin çok zor bir görev olduğunu söyledi.

Çamurcuoğlu, Bu işi yapabilmek için belirli teknikleri bilmeniz gerekiyor" dedi.

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Çamurcuoğlu, "Parçaları yeniden inşa etmek için Süper yapıştırıcı ya da UHU kullanmıyoruz" diye şaka yaptı.

Uzmanlar, Beyrut'ta kalan 46 nesnenin en az yarısının da korunabileceğini umuyor.

British Museum ve AUB Arkeoloji Müzesi arasındaki ortak proje, Londra'nın yardım teklifini ile 2021'de başladı.

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