İngilizlerden insanlık dışı uygulama: Mültecilere elektronik kelepçe takacaklar

İngiltere, İngiliz Kanalı üzerinden veya hükümetin "tehlikeli rotalar" dediği diğer yollardan küçük teknelerle gelen bazı sığınmacılara elektronik kelepçe cihazları yerleştirmeye başlayacak. TRT Haber'in Washington Post' dayandırdığı haberde; İngiltere'ye yasa dışı şekilde giren göçmenleri, sığınma başvurusu değerlendirme sürecinde Ruanda'ya gönderme planı AİHM tarafından durdurulan Boris Johnson hükümeti, yeni planı devreye soktu.

İngiliz Kanalı üzerinden veya hükümetin "tehlikeli rotalar" dediği diğer yollardan küçük teknelerle gelen bazı sığınmacılara elektronik etiketleme cihazları yerleştirmeye başlanacak.

Ruanda'ya gönderilmelerine itiraz

İçişleri Bakanlığı'nın bir yıllık pilot olarak nitelendirdiği ve bu hafta başlayacak plan, sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalan yetişkinleri kapsayabilir, bazılarına sokağa çıkma yasağı uygulayabilir veya yeni kurallara uymayanların gözaltına alınmasına ve yargılanmasına izin verebilir.

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İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) durdurma kararına rağmen, Ruanda'ya gönderme icraatından vazgeçmeyen hükümetin bir sonraki uçuşa hazırlandığı' vurgulanarak şöyle denildi: "Yasaların izin verdiği kadar çok sayıda kişiyi gözaltında tutacağız, ancak mahkeme, geçen salı günkü uçuşta olması gereken bir kişinin serbest bırakılmasına karar verirse, eğer uygunsa o kişiyi elektronik takibe alacağız" dedi.