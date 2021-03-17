Dünya İngilizlerin tercihi yine Türkiye Yüzde 69u evet dedi
AVRUPA

İngilizlerin tercihi yine Türkiye: Yüzde 69'u evet dedi

Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, aşılanma çalışmalarıyla birlikte umutlar da arttı. Yaz atlarının yaklaşmasıyla birlikte, pandemide alınan tedbirlerle en az etkilenen Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanan Avrupalılar plan yapmaya başladı. İngiliz basını, salgın döneminde ülkedeki turistlere tatillerini Türkiye'de yapıp yapmak istemediklerini sordu. İngilizlerin yüzde 69,9'u evet cevabını verirken, Türkiye'nin turistlere yeniden açılması ihtimalinin için 'harika bir haber' olduğu kaydedildi.

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İngiltere'de turistler, 2021 yılında yaz tatili için Türkiye'den rezervasyonlar yapmaya başladı. Türkiye, koronavirüs salgını döneminde geçtiğimiz yıl Güvenli Turizm Sertifikasyonu programını devreye alarak, turistlere güvenli tatil sunma noktasında başarılı bir sınav verdi. Rusya'nın ardından Avrupa'dan Türkiye'de tatil konusunda olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

  • Turizm sektörü yetkilileri, pandemi sürecini iyi yöneten Türkiye'ye karşı ciddi bir talebin olduğunu, yıl sonunda 30 milyon turist hedefini yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

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Yabancı turistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: O benim kahramanım, o benim Erdo'm
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Beyoğlu Belediyesi, yabancı turistlerle gerçekleştirilen röportajda 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Beyoğlu'nu gezen yabancı turistlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sorduk. Birbirinden güzel cevaplar aldık. Merak edenler videoya...' notunu düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdıklarını söyleyen turistler, 'Aslında o benim kahramanım, o benim Erdo'm', 'Bence bir lider olarak güçlü bir karaktere sahip', 'O harika bir iş çıkarıyor, her yer çok güzel, insanlar güzel', 'Onun liderlik tarzını seviyorum' dedi. Yabancı turistler 'Ülkenizdeki insanlar onun hakkında ne düşünüyor?' sorusuna ise, 'Keşke bizim başkanımız olsaydı', 'Eğer benim başkanım onun gibi olsaydı Nijerya harika bir ülke olurdu', 'Ülkemde o çok ünlü, onu seviyorlar' yanıtlarını verdi.

İngiliz basınından anket

Böyle bir dönemde Telegraph gazetesi, İngiliz turistler için anket düzenledi. Ankette, "Türkiye, aşı belgesi veya negatif korona testi olmaksızın İngilizlerin yaz tatiline gelmesine izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Koronavirüs kontrolleri olmadan yine de seyahat konusunda rahat eder miydiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 66,9'u "evet" cevabını verdi.

"Harika bir haber"

Gazetenin haberinde, "Türkiye, Britanya'nın bir numaralı yaz tatili seçeneği oldu" vurgusu yapıldı. İngiliz turistlerin, Akdeniz'in en iyi plajlarında dinlenebileceği, dünyanın en iyi mutfaklarından birinin tadını çıkarabileceği ve eşsiz antik bölgelerde yürüyüş yapabileceği belirtildi. Türkiye'nin turistlere yeniden açılması ihtimalinin İngilizler için "harika bir haber" olduğu kaydedildi.

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