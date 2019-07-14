Dünya İngiltere, Almanya ve Fransadan ortak İran açıklaması
ORTADOĞU

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa, İran ile varılmış nükleer anlaşmaya bağlılıklarının sürdürdüğünü ancak bunun devamının İran'ın anlaşmaya tam olarak uymasına ve yakın dönemde aldığı aksi yöndeki kararlardan dönmesine bağlı olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Emmanuel Macron, Theresa May, Angela Merkel
Emmanuel Macron, Theresa May, Angela Merkel

Üç ülkenin yayımladığı ortak açıklamada, "İran'la yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeyi sürdürüyoruz ancak bunun devamı İran'ın anlaşmaya tam olarak uymasına bağlıdır. İran'ı, bu kapsamda yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye güçlü bir şekilde çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Üç ülkenin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme ve İran'a yeniden yaptırım uygulama kararı almasıyla ilgili üzüntü ve kaygılarını 8 Mayıs 2018'de açık bir şekilde ilan ettikleri hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2018'den bu yana üç ülke de anlaşmaya bağlı kalan taraflarla İran halkının anlaşma kapsamında elde ettiği meşru ekonomik avantajlardan yararlanmayı sürdürebilmesi için ellerinden geleni yaptı. Bugün, anlaşmanın ABD'nin yaptırımlarının baskısı altında ve İran'ın anlaşmadaki bir dizi unsuru yerine getirmeme kararının ardından daha da zayıflaması riskinden kaygı duyuyoruz."

Diyalog çağrısı

"İran'ın izin verilerin sınırların üstünde uranyum depolaması ve zengileştirmesinden son derece kaygılıyız." ifadesi kullanılan açıklamada, “Dahası üç ülke olarak İran Körfezi'nde tanık olduğumuz saldırılar ve bölgede güvenliğin kötüye gitmesi dolayısıya derin bir şekilde tedirginiz." görüşüne yer verildi.

Tarafları sorumlu davranmaya ve bölgedeki gerilimi düşürüp diyalogu canlandırmaya yönelik bir yol aramaya çağıran açıklamada, "Öyle riskler var ki bütün tarafların durması ve eylemlerinin olası sonuçlarını değerlendirmesi gerekiyor." denildi.

Üç ülkenin de gerilimi düşürmeye ve diyaloga katkı yapmaya dönük olarak bir dizi diplomatik girişimde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu amaca dönük olarak bütün tarafların iyi niyet sergilemesinin önemi vurgulandı.

REKLAM

Açıklamada, her üç ülkenin de uluslararası barış ve güvenlik için bu yöndeki girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.

ABD ve İran arasında uranyum gerginliği

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

  • ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.
Tarihimizin en önemli anlaşması

Tarihimizin en önemli anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi.
Hakkaride şehit verdik

Hakkari'de şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğludoğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını yapıyor.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Bakanlık, 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Tehlike henüz geçmedi

Tehlike henüz geçmedi

MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ ile mücadelede önemli uyarı.
Özel uçak <br>yolladılar<br>

Özel uçak
yolladılar

Trabzonspor'un ​genç yıldızı Avrupa yolcusu.
PUBG şapkası<br>cinayeti aydınlattı

PUBG şapkası
cinayeti aydınlattı

Çinli kadının evi yakılmış, boğazı kesilmişti.
Silahlarınızı verin<br>biz savaşalım

Silahlarınızı verin
biz savaşalım

​Emniyet Müdürü'nün koruması 15 Temmuz'u anlattı.
Başörtüsü yasakçıları<br>siyaseten halen var!

Başörtüsü yasakçıları
siyaseten halen var!

Yeni Şafak, son dönemde artan nefret söyleminin izini sürdü.
Ters rüzgar<br>ölüm getirdi

Ters rüzgar
ölüm getirdi

​Paraşütçünün yere çakıldığı anlar kamerada.
S-400 sevkıyatı<br>devam ediyor

S-400 sevkıyatı
devam ediyor

Ankara'daki Mürted Üssü'ne 7. uçak da indi.
Gökten koltuk düştü

Gökten koltuk düştü

Yoldan geçen otomobilde büyük hasar oluştu.
Umutlar tükendi

Umutlar tükendi

Gölde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Tercümeyi<br>Oktar'a yapmış!

Tercümeyi
Oktar'a yapmış!

Rus tercüman Oktar örgütü üyesi çıktı, detaylara Yeni Şafak ulaştı.
Temmuz ortasında<br>sel uyarısı!

Temmuz ortasında
sel uyarısı!

​Meteoroloji'den farklı şehirler için açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.