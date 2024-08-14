|
Dünya

İngiltere ayakta: Kanala sodyum siyanür döküldü

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Walsall kanalına zehirli kimyasal madde olan sodyum siyanürün dökülmesinin ardından suyla teması olanlara "ciddi sağlık riski" uyarısında bulunuldu.

12:28 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Ayrıca, açıklamada, kanaldan balık alanların bu balıkları yememesi gerektiğinin altı çizildi.
Ayrıca, açıklamada, kanaldan balık alanların bu balıkları yememesi gerektiğinin altı çizildi.

Walsall Belediyesinden yapılan açıklamada, kanala kimyasal madde dökülmesinin "büyük olay" olarak değerlendirildiği ve çok yönlü müdahalede bulunulduğu bildirildi.


Çevre Ajansı'nın suda sodyum siyanür ve diğer kimyasalları test etmek için çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, sodyum siyanürün suda çözündüğüne dikkati çekildi.


Açıklamada, halka kanal ve civarındaki bölgeden kaçınmaları gerektiği vurgulanarak, suyla doğrudan fiziksel temasın sağlık açısından potansiyel ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulunuldu.


Ayrıca, açıklamada, kanaldan balık alanların bu balıkları yememesi gerektiğinin altı çizildi.


"Halkın endişesini anlıyoruz"

Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimyasal maddenin nöbetlere, kusmaya ve bilinç kaybına neden olabilen "sodyum siyanür" olduğunu doğruladı.


Perry, "(Halkın) endişesini anlıyoruz. Elbette bireyleri korumak için doğru önlemleri almak üzere elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.


Çevre Ajansı'na göre, kimyasala maruz kalmak baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kalp atış hızında değişiklik ve bilinç kaybına neden olabilir.


Etkilenen bölgede kanal suyuna maruz kalan ve kendini iyi hissetmeyenlerin 111'i ya da acil durumlarda 999'u arayarak sağlık tavsiyesi alması gerekiyor.

#İngiltere
#kanal
#sağlık riski
#sodyum siyanür
#uyarı
#zehirli kimyasal
7 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi