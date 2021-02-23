Dünya İngiltere Başbakanı Johnson uyardı İklim değişikliği küresel bir tehdit
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İngiltere Başbakanı Johnson uyardı: İklim değişikliği küresel bir tehdit

İngiltere Başbakanı Johnson uyardı: İklim değişikliği küresel bir tehdit

BM Güvenlik Konseyindeki iklim değişikliği konulu üst düzey oturuma video konferans yoluyla katılan İngiltere Başbakanı Johnson, iklim değişikliğinin 'ciddi bir küresel tehdit' olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin şubat ayı dönem başkanlığını yaptığı BM Güvenlik Konseyindeki iklim değişikliği konulu üst düzey oturuma video konferans yoluyla katıldı.

İklim değişikliğinin, ağaç kucaklayan insanlar ve sadece bir çevre sorunu değil, hem jeopolitik hem de küresel bir sorun olduğuna ve mücadele edilmezse istikrarsızlık ve çatışmaları artıracağına dikkati çelen Johnson, "Yapmamız gereken her yıl atmosfere giden 51 milyar ton sera gazı emisyonunu sıfıra indirmek." dedi.

  • Johnson, iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden kırılgan ülkelerin ise desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ünlü doğa bilimci İngiliz Sir David Attenborough da iklim değişikliğinin, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik sorunu olduğu uyarısı yaptı.

"Yolumuza olduğu gibi devam edersek, gıda üretimi, temiz suya erişim, yaşanabilir sıcaklık ve okyanus besin zinciri gibi güvenliğimizi sağlayan her şey çökecek." diyen Attenborough, "Doğa da artık en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma gelirse uygarlığımızın geri kalanı hızlı bir şekilde yıkılacak." ifadesini kullandı.

İklim mültecilerinin sayısı artıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğinin "barış ve güvenlik" sorunu olduğunu söyledi. Pasifik'te bazı ada ülkelerinin iklim değişikliği yüzünden topraklarını terk etmek zorunda kalacağına dikkati çeken Macron, iklim mültecilerinin sayısının da giderek arttığını belirtti.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de iklim değişikliğinin "varoluş" sorunu olduğunu dile getirdi. Hiçbir ülkenin iklim kriziyle tek başına mücadele edemeyeceğini ifade eden Kerry, dünyayı en fazla kirleten 17 ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

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