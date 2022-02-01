Dünya İngiltere Başbakanı Johnsondan düzenlendiği partilerle ilgili açıklama
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson’dan düzenlendiği partilerle ilgili açıklama

İngiltere’de Başbakanlık Konutu’nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Raporda, Başbakanlık Konutu’nun bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere Başbakanı Johnson’dan düzenlendiği partilerle ilgili açıklama
İngiltere Başbakanı Johnson

İngiltere’de Başbakanlık Konutu’nda Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesi sonrası kıdemli memur Sue Gray tarafından hazırlanan rapor yayınlandı. Raporda, Başbakanlık Konutu’nun bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi.

İSTİFA BASKISI SÜRÜYOR


İngiltere’de Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra’daki Başbakanlık Konutu’nda parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson’un üzerindeki istifa baskısı devam ediyor.

"CİDDİ BİR BAŞARISIZLIK"

Söz konusu partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson’ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray’in partilere ilişkin hazırladığı 12 sayfalık rapor yayınlandı. Gray raporunda, Başbakanlık Konutu’nda korona virüs önlemlerini gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Söz konusu partiler nedeniyle “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğu aktarılan raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edildi. Raporda, Başbakanlık Konutu’nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" de kınandı. Gray raporunda ayrıca, "Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler" ifadelerine yer verdi.
Londra Metropolitan Polisi, geçtiğimiz hafta söz konusu partilerle ilgili kendi soruşturmasını başlatmış, Gray’e polis soruşturmasına zarar vermemek için raporun tamamını yayınlamamasını emretmişti. Gray’in soruşturduğu 16 partiden sadece 4’ü Londra Metropolitan Polisi tarafından yürütülen soruşturmalara dahil değil.

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