İngiltere Başbakanı Truss'un telefon numarası satışa çıktı

İngiliz Mail on Sunday gazetesi, Başbakan Liz Truss ve 25 bakanın cep telefonu numaralarının ABD'de haftalık 7 dolara 'hizmet sunan' bilgisayar korsanlarına ait bir internet sitesi tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

Gazetede yer alan haberde, adı belirtilmeyen sitenin çalıntı verilerden oluşan 14 milyar fazla dosya tuttuğu ve dosyalardaki bilgilerin bazılarının 10 yıl öncesine kadar gittiği belirtildi.

Habere göre bilgisayar korsanları, tüm kabinenin telefon numaralarının yanı sıra e-posta adreslerini, şifrelerini ve diğer kişisel bilgilerini de erişime açtı.

Gazete, ayrıca haberin yayınlanmasından önce güvenlik ihlalinin İngiltere makamlarına iletildiğini ve bakanların geçen hafta cumartesi günü konuyu ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüklerini kaydetti.

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Hükümet: Verilerin çoğu eski ve yanlış

Mail on Sunday'e demeç veren bir hükümet sözcüsü, "Hükümet, tarihsel veri ihlallerinden elde edilen ayrıntıları toplayan internet sitelerinin varlığından haberdar, bu nedenle bu web sitelerindeki verilerin çoğu eski ve yanlış" ifadelerini kullandı.

Ancak gazete, web sitesindeki bilgileri kontrol ettiğini ve başbakanınki de dahil olmak üzere bakanların telefon numaralarının güncel olduğunu doğruladı.

Öte yandan bakanların yanı sıra İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve 7 İşçi Partisi üyesinin de telefon numaraları web sitesinde paylaşıldı.

Haberde internet sitesinin ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan bir adrese kayıtlı olduğu ve aynı adreste yüzlerce şirketin daha kaydının olduğu vurgulandı.

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İngiliz bakanların kişisel verileri, daha önce birçok kez bilgisayar korsanları tarafından hedef alınmış, bu yılın nisan ayında İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümet yetkililerinin özel verilerinin 'Rus sosyal ağlarına' ulaşmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Geçen yıl ise hükümetteki güvenlik uzmanları, bakanları siber saldırılar için kolay hedef oldukları gerekçesiyle eleştirerek, bakanlara WhatsApp ve kişisel e-posta adreslerini iş amaçlı kullanmayı bırakmalarını tavsiye etmişti.

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