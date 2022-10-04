Dünya İngiltere Başbakanı Trussun telefon numarası satışa çıktı
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Truss'un telefon numarası satışa çıktı

İngiliz Mail on Sunday gazetesi, Başbakan Liz Truss ve 25 bakanın cep telefonu numaralarının ABD'de haftalık 7 dolara 'hizmet sunan' bilgisayar korsanlarına ait bir internet sitesi tarafından sızdırıldığını öne sürdü. Gazetede yer alan haberde, adı belirtilmeyen sitenin çalıntı verilerden oluşan 14 milyar fazla dosya tuttuğu ve dosyalardaki bilgilerin bazılarının 10 yıl öncesine kadar gittiği belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
İngiltere Başbakanı Trussun telefon numarası satışa çıktı
İngiltere Başbakanı Truss

İngiliz Mail on Sunday gazetesi, Başbakan Liz Truss ve 25 bakanın cep telefonu numaralarının ABD'de haftalık 7 dolara 'hizmet sunan' bilgisayar korsanlarına ait bir internet sitesi tarafından sızdırıldığını öne sürdü.

Gazetede yer alan haberde, adı belirtilmeyen sitenin çalıntı verilerden oluşan 14 milyar fazla dosya tuttuğu ve dosyalardaki bilgilerin bazılarının 10 yıl öncesine kadar gittiği belirtildi.

Habere göre bilgisayar korsanları, tüm kabinenin telefon numaralarının yanı sıra e-posta adreslerini, şifrelerini ve diğer kişisel bilgilerini de erişime açtı.

Gazete, ayrıca haberin yayınlanmasından önce güvenlik ihlalinin İngiltere makamlarına iletildiğini ve bakanların geçen hafta cumartesi günü konuyu ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüklerini kaydetti.

Hükümet: Verilerin çoğu eski ve yanlış

Mail on Sunday'e demeç veren bir hükümet sözcüsü, "Hükümet, tarihsel veri ihlallerinden elde edilen ayrıntıları toplayan internet sitelerinin varlığından haberdar, bu nedenle bu web sitelerindeki verilerin çoğu eski ve yanlış" ifadelerini kullandı.

Ancak gazete, web sitesindeki bilgileri kontrol ettiğini ve başbakanınki de dahil olmak üzere bakanların telefon numaralarının güncel olduğunu doğruladı.

Öte yandan bakanların yanı sıra İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve 7 İşçi Partisi üyesinin de telefon numaraları web sitesinde paylaşıldı.

Haberde internet sitesinin ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan bir adrese kayıtlı olduğu ve aynı adreste yüzlerce şirketin daha kaydının olduğu vurgulandı.

İngiliz bakanların kişisel verileri, daha önce birçok kez bilgisayar korsanları tarafından hedef alınmış, bu yılın nisan ayında İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümet yetkililerinin özel verilerinin 'Rus sosyal ağlarına' ulaşmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Geçen yıl ise hükümetteki güvenlik uzmanları, bakanları siber saldırılar için kolay hedef oldukları gerekçesiyle eleştirerek, bakanlara WhatsApp ve kişisel e-posta adreslerini iş amaçlı kullanmayı bırakmalarını tavsiye etmişti.

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İngiliz basınında Truss dönemi: 'Fırtınayı atlatabiliriz' sözü manşetlerde
FOTOĞRAF 12
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Times gazetesi Truss’ın sübvansiyon ve vergi indirimleriyle ekonomiyi yeniden inşa etmeyi düşündüğünü, hanelere ve şirketlere verilecek desteğin 150 milyar sterlini aşabileceğini yazdı. Gazete, Truss’ın eski başbakan Boris Johnson’ın kabinesinin çoğunu değiştirdiğini de ekledi. Times'ın dikkat çektiği bir diğer nokta Johnson'ın ve Truss'ın Muhafazakar Parti’de liderlik yarışındaki rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın destekçilerinin hükümette yer almaması.
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Truss’ın hanelerin yanı sıra şirketlere de enerji konusunda destek vereceğini açıklamasından sonra Domino’s Pizza gibi restoranların hisselerinin yüzde 6’dan fazla yükseldiğini aktaran Times, başyazısında ise Truss’ın verdiği sözleri tutması gerektiğini vurguladı.
Title
Truss’ın hanelerin yanı sıra şirketlere de enerji konusunda destek vereceğini açıklamasından sonra Domino’s Pizza gibi restoranların hisselerinin yüzde 6’dan fazla yükseldiğini aktaran Times, başyazısında ise Truss’ın verdiği sözleri tutması gerektiğini vurguladı.
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ENERJİ FATURALARI
Aynı manşetle çıkan Daily Telegraph da enerji faturalarının yıllık 2 bin 500 sterlinde (yaklaşık 52 bin TL) dondurulacağını yazdı. Gazeteye konuşan uzmanlar, Truss’ın açıkladığı planlar sayesinde önümüzdeki yıla dair enflasyon tahminlerinin düştüğünü söyledi. Daily Telegraph Politika Editörü Ben Riley-Smith, Truss’ın kıdemli muhafazakar siyasetçilerden gelen çağrılara rağmen partinin her kesiminden siyasetçiler yerine sadece kendi destekçilerinden oluşan bir kabine kurduğunu yazdı. Gazeteye, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Truss’la görüşen ilk yabancı lider olduğunu ve onu Ukrayna’ya davet ettiğini aktardı.
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Daily Mirror gazetesi “Fazlasıyla bozduğunuz ülkeyi tamir edin” manşetine yer verdi. Gazete “Truss Başbakanlık’a çok sayıda vaatle giriyor. Tıpkı kendinden önceki üç Muhafazakar başbakan gibi” ifadelerini kullandı. Endişeli, fazla çalıştırılan ve düşük maaş ödenen halkın bu sözlere kuşkucu yaklaştığını belirten Daily Mirror Politika Editör Yardımcısı Ben Glaze’e göre, şüpheleri gidermek Truss’ın elinde.
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Daily Express gazetesi de “Birlikte fırtınayı atlatabiliriz” sözlerine manşetinde yer verdi. Gazeteye göre “gaddarca” kabine değişikliği ise eski Maliye Bakanı ve lider adayı Rishi Sunak’ın destekçilerinden intikam niteliği taşıyor. Guardian Politika Editörü Pippa Crear, gazetenin manşetinde yer alan haberinde Truss’ın geleceğinin enerji faturalarına getireceği üst sınıra bağlı olduğunu yazdı. Gazeteye göre enerji faturalarına verilen desteği gelecekte kullanıcılardan geri alma senaryosunun gerçekleşmesi zor. Bu yüzden bunun maliyetini vergi mükelleflerinin üstlenmesi gerekecek.
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Truss’ın açıkladığı destek planlarını manşetinde inceleyen Financial Times gazetesine konuşan analist Ahmed Farman, bu destek paketinin boyutunun Covid-19 paketlerinden daha büyük olduğunu ve ülkenin yakın tarihindeki en büyük refah desteği olacağını söyledi. Gazeteye konuşan ve adını açıklamayan bir kaynağa göre Truss’ın hanelere desteği 18 ay sürecek.
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\"SOYTARI KITLIĞI YAŞIYORUZ”
Daily Star gazetesi ise diğerlerinden farklı olarak “Soytarı kıtlığı yaşıyoruz” manşetiyle çıktı.
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Gazete, “Son yıllarda olanlardan sonra inanması zor ama soytarılarımız azalıyor” ifadelerini kullandı.
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Daily Star’a konuşan İngiltere Sirk Sermayedarları Birliği Başkanı Martin Burton, vize işlemlerinde Ukrayna savaşından kaçan sığınmacılara öncelik verilmesi nedeniyle, sektörün yabancı sirk çalışanı getirmekte zorlandığını, eleman açığının ciddi boyuta geldiğini söyledi.
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Habere bir topun ağzında, soytarı kılığında bir Boris Johnson görseli eşlik etti.
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Gazeteye konuşan uluslararası sirk ajansı Show Productions’ın direktörü Irina Archer, eskiden 21 gün süren vize işlemlerinin 4 aya kadar uzadığını belirtti..
İngiliz basınında Truss dönemi: 'Fırtınayı atlatabiliriz' sözü manşetlerde
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'ın görevdeki ilk gününde yaptığı açıklamalar bugünkü gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Bu açıklamalardan en dikkat çekeni, İngiltere'nin artan hayat pahalılığına rağmen “fırtınayı atlatabileceği” sözüydü. Öte yandan Truss'ın kabine değişikliği ise 3 gazete tarafından “gaddarca” olarak nitelendirildi.
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