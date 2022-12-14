İngiltere Çin'in Manchester konsolosluğu olayından sonra altı yetkiliyi görevden aldığını söyledi

Cleverly, Manchester'daki başkonsolos da dahil olmak üzere yetkililerin görevden alınmasının, polisin olayla ilgili kendileriyle görüşme talebinde bulunmasının ardından geldiğini söyledi.

Cleverly yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kişilerin sorguya çekilmemesi veya adaletle yüzleşmemesi beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

James Cleverly, "Yine de, Manchester'daki utanç verici sahnelerin sorumlularının artık İngiltere'ye akredite konsolosluk personeli olmadığı ya da yakında görevlerinin sona erecekleri doğru" ifadelerini kullandı.

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