Dünya İngiltere Çinin Manchester konsolosluğu olayından sonra altı yetkiliyi görevden aldığını söyledi
AVRUPA

İngiltere Çin'in Manchester konsolosluğu olayından sonra altı yetkiliyi görevden aldığını söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Çin'in Manchester'daki Çin konsolosluğu önünde protesto yaparken kendisine tekme ve yumruk atıldığını söyleyen bir kişiye yapılan muameleyle ilgili olarak polisin sorgulamak istediği altı yetkiliyi görevden aldığını söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
​İngiltere Çinin Manchester konsolosluğu olayından sonra altı yetkiliyi görevden aldığını söyledi
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Cleverly, Manchester'daki başkonsolos da dahil olmak üzere yetkililerin görevden alınmasının, polisin olayla ilgili kendileriyle görüşme talebinde bulunmasının ardından geldiğini söyledi.

Cleverly yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kişilerin sorguya çekilmemesi veya adaletle yüzleşmemesi beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

James Cleverly, "Yine de, Manchester'daki utanç verici sahnelerin sorumlularının artık İngiltere'ye akredite konsolosluk personeli olmadığı ya da yakında görevlerinin sona erecekleri doğru" ifadelerini kullandı.

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