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İngiltere demi yolu grevi: Gelecek ayı işaret ettiler

İngiltere'de, enflasyon rakamının altında teklif edilen maaş zammını kabul etmeyen demir yolu işçileri, önümüzdeki ay yeniden iş bırakacak. Demir yolu çalışanları, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını talep ederken, Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch, demir yolu operatörü Network Rail'i müzakerelerde dürüst olmamakla suçladı.

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İngiltere demi yolu grevi: Gelecek ayı işaret ettiler
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İngiltere'de yüzde 10,1'le 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının altında teklif edilen maaş zammını kabul etmeyen Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT), 3, 5 ve 7 Kasım'da greve gideceklerini duyurdu.

YÜZDE 8'LİK ARTIŞ KABUL EDİLMEDİ

Demir yolu çalışanları, ücretlerin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Sendika ile demir yolu operatörü Network Rail arasında maaş zammı görüşmeleri birkaç aydan bu yana devam ediyor; ancak RMT, enflasyonun altında teklif edilen yüzde 8'lik artışı geri çevirdikten sonra hala uzlaşıya varılamadı.

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"DEMİRYOLU OPERATÖRÜ MÜZAKERELERDE DÜRÜST DEĞİL"

RMT Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, Network Rail'in, daha iyi bir ücret teklifi vaadinden vazgeçtiğini, bunun yanı sıra işten çıkarma ve kadrolarda uygun olmayan değişiklikler yapmaya çalıştığı ifadesini kullandı.

Sendika lideri Lynch, ayrıca, Network Rail'i "müzakerelerde dürüst olmamakla" suçladı.

Ülkede demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da "son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi"ni düzenlemişti.

ENFLASYON YÜZDE 10,1 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 5 kez görüldü.

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İngiltere'de enflasyonda çift hane, en son 1982 yılının şubat ayında yüzde 10,2 ile görülmüştü.

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Enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 olarak kayıtlara geçmişti.

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