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Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları sebebiyle Çine sert çıktı Yaşananlar korkunç ve iğrenç
AVRUPA

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları sebebiyle Çin'e sert çıktı: Yaşananlar korkunç ve iğrenç

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin sorumlusu olarak gördükleri Çin'e karşı yaptırımların geçiştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Dominic Raab
Dominic Raab

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

  • Dominic Raab, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden Çin'in sorumlu olduğunu, sorumlulara karşı yaptırımların geçiştirilmemesi gerektiğini ve müttefikleriyle ortak hareket edeceklerini kaydetti.

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Toplama kampına böyle götürülüyorlar!
Çin yönetimi Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında Uygur Müslümanlarına işkenceye devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntülerde elleri ve gözleri bağlanmış Uygur Müslümanlarının Çin polisi nezaretinde gruplar halinde yürütülerek trenlerden indirildiği görülüyor. Uygur Müslümanlarının tutulduğu toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.


Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara uygulanan zorla doğum kontrol yöntemlerine ve geniş çaplı zulüm politikalarına ilişkin raporların uzun zamandır görülmeyen bir şeyi anımsattığını ifade eden Raab, yaşananları "korkunç ve iğrenç" olarak niteledi.

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