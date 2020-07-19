İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları sebebiyle Çin'e sert çıktı: Yaşananlar korkunç ve iğrenç

Hayat

572 senedir kayıptı: Amerika'da ortaya çıktı

Türk hattının kurucularından ve en büyük isimlerinden olan Şeyh Hamdullah’ın hocası Hayreddin Marâşî’nin yazdığı Kur’an-ı Kerîm, bu hafta Amerika’nın Dallas şehrindeki bir müzede ortaya çıktı. Hat tarihimizin beş asırdan buyana kayıp olan çok önemli bir eseri olduğuna dikkat çeken Murat Bardakçı, eserin hat tarihimizi değiştirecek kadar öneme sahip olduğunu söylüyor.