İngiltere Dışişleri Bakanı'nın yakın koruması silahını unuttu

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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.