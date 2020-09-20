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Dünya İngiltere Dışişleri Bakanının yakın koruması silahını unuttu
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İngiltere Dışişleri Bakanı'nın yakın koruması silahını unuttu

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı ABD gezisi sırasında korumakla görevli güvenlik ekibinin bir üyesi Glock-19 model tabancasını uçakta unuttu. Yaşanan hata sonrası korumanın görevi askıya alındı. Silah, Raab ve güvenlik ekibi uçaktan ayrıldıktan sonra Londra Heathrow Havalimanında uçağı temizlemeye gelen bir temizlikçi tarafından bulundu.

Haber Merkezi AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın yakın koruması silahını uçakta unuttu, görevden uzaklaştırıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın yakın koruması silahını uçakta unuttu, görevden uzaklaştırıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yakın korumasının silahını uçakta unuttuğu ortaya çıktı.

İngiliz "The Sun" gazetesinin haberine göre, Raab'ın koruması, silahını Washington - Londra seferini yapan uçakta unuttu.

Uçağın temizliğiyle ilgilenen bir personel tarafından koltuk üzerinde bulunan silah, havalimanındaki güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Yarı otomatik Glock-19

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın yakın koruma birimine mensup polise ait yarı otomatik Glock-19 tipi silahın uçakta unutulduğu teşkilattan yapılan açıklamayla da doğrulanırken unutkan koruma görevinden uzaklaştırıldı.

Metropolitan Polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Koruma operasyonel görevlerinden uzaklaştırılırken olaya ilişkin bir iç soruşturma yürütülmektedir. Olayın ciddiyetinin farkındayız." ifadesi kullanıldı.

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Pompeo ile görüşmeye gitmişti

Dominic Raab, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek üzere Washington'a gitmişti.

Daha önce, eski İngiltere Başbakanı David Cameron’ın yakın koruması da silahını ve eski Başbakan'ın pasaportunu New York-Londra seferini yapan uçağın tuvaletinde unutmuştu.

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