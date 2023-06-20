İngiltere eski başbakanı Johnson'a 'parti' şoku: Parlamentoya erişim izni elinden alındı

İngiltere'de Covid-19 döneminde Başbakanlık Konutu’nda yapılan partilerin faturası ağır oldu. Eski Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoya özel erişimi elinden alındı.

Avam Kamarasında vekiller Johnson’ın partiler konusunda milletvekillerini kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiğini tespit eden rapor için oy kullandı. Ayrıcalıklar Komitesi raporu 7'ye karşı 354 oyla onaylandı. Johnson'ın eski üye kartı sahibi olması yasaklandı.