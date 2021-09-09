İngiltere göçmenleri taşıyan tekneleri geri itecek

Fransa'dan İngiltere kıyılarına yasa dışı şekilde göçmenleri taşıyan teknelerin, İngiliz sınır güçleri tarafından durdurularak, göçmenlere "geri itme taktikleri" uygulanmasının planlandığı ortaya çıktı.

GERİ İTME EĞİTİMİ VERİLECEK

Adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, sınır kuvvetleri personelinin, tekneleri kendi sularından uzaklaştırmak için, eğitileceğini belirterek, hükümetin geri itme taktiğiyle ilgili potansiyel fikir üzerinde anlaşmaya varmasına rağmen, operasyonel detayların hala kesinleşmediğini söyledi.

"HER TAKTİĞİ KULLANACAĞIZ"

Yetkili, geri itme taktiğinin yalnızca çok kesin, dar koşullarda ve güvenli görüldüğünde uygulanacağını da sözlerine ekledi. Bu hafta şimdiye kadar 1500'den fazla göçmen, İngiliz Kanalı'nı tekneyle geçmiş ve İngiliz hükümeti de insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için elindeki her olası taktiği kullanacağını bildirmişti.

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YUNANİSTAN DA UYGULUYOR

İngiliz makamlarının önerdiği taktik, göçmenleri teknelerle Türk sularına geri iten Yunan makamları tarafından Ege Denizi'nde kullanılıyor. Yunanistan, ülkesine gelen düzensiz göçmenlere karşı şiddet ve "geri itme" yöntemini sistemli şekilde uyguluyor. Geri itme taktikleriyle, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği (AB) kuralları da ihmal ediliyor.

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