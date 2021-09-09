Dünya İngiltere göçmenleri taşıyan tekneleri geri itecek
AVRUPA

İngiltere göçmenleri taşıyan tekneleri geri itecek

İngiltere, Fransa'dan kıyılarına yasa dışı şekilde göçmenleri taşıyan tekneleri durdurmak için, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan gibi geri itme taktiği uygulamayı planlıyor. Adının açıklanmasını istemeyen İngiliz hükümeti yetkilisi, geri itme taktiğiyle ilgili anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
İngiltere göçmenleri taşıyan tekneleri geri itecek
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'dan İngiltere kıyılarına yasa dışı şekilde göçmenleri taşıyan teknelerin, İngiliz sınır güçleri tarafından durdurularak, göçmenlere "geri itme taktikleri" uygulanmasının planlandığı ortaya çıktı.

GERİ İTME EĞİTİMİ VERİLECEK

Adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, sınır kuvvetleri personelinin, tekneleri kendi sularından uzaklaştırmak için, eğitileceğini belirterek, hükümetin geri itme taktiğiyle ilgili potansiyel fikir üzerinde anlaşmaya varmasına rağmen, operasyonel detayların hala kesinleşmediğini söyledi.

"HER TAKTİĞİ KULLANACAĞIZ"

Yetkili, geri itme taktiğinin yalnızca çok kesin, dar koşullarda ve güvenli görüldüğünde uygulanacağını da sözlerine ekledi. Bu hafta şimdiye kadar 1500'den fazla göçmen, İngiliz Kanalı'nı tekneyle geçmiş ve İngiliz hükümeti de insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için elindeki her olası taktiği kullanacağını bildirmişti.

YUNANİSTAN DA UYGULUYOR

İngiliz makamlarının önerdiği taktik, göçmenleri teknelerle Türk sularına geri iten Yunan makamları tarafından Ege Denizi'nde kullanılıyor. Yunanistan, ülkesine gelen düzensiz göçmenlere karşı şiddet ve "geri itme" yöntemini sistemli şekilde uyguluyor. Geri itme taktikleriyle, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği (AB) kuralları da ihmal ediliyor.

Yunanistan yine ölüme itti
DÜNYA
Yunanistan yine ölüme itti

Bu suça AB de ortak
DÜNYA
Bu suça AB de ortak

Yunanistan bunu da yaptı: Ölüme terk ettiler
GÜNDEM
Yunanistan bunu da yaptı: Ölüme terk ettiler
Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.