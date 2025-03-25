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İngiltere İsrail'in Batı Şeria'da gasbedilen 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını kınadı

İngiltere İsrail'in Batı Şeria'da gasbedilen 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını kınadı

08:4225/03/2025, Salı
AA
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İsrail güvenlik kabinesi, 23 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birim olarak tanınması kararını onaylamıştı.
İsrail güvenlik kabinesi, 23 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birim olarak tanınması kararını onaylamıştı.

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını kınadı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, X hesabından yaptığı paylaşımda,
işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşime ilişkin İsrail'in aldığı kararı kınadıklarını bildirdi.
Bakan Falconer,
"Yerleşim yerleri hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliğine zarar vermekte ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir."
ifadesini kullandı.
İsrail güvenlik kabinesi, 23 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birim olarak tanınması kararını onaylamıştı.
#Batı Şeria
#İngiltere
#İsrail

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