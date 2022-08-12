İngiltere istihbarat raporu: Kırım’daki patlamalarda Rusya en az 8 uçak kaybetti

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da bulunan Saky hava üssünde 9 Ağustos’ta meydana gelen patlamalar ele alındı.

Raporda, patlamaların asıl nedeninin belli olmadığı belirtilerek, görgü tanıklarının çektikleri videolarda görülen büyük mantar bulutlarının, üstü açık yaklaşık 4 mühimmat depolama alanının patlamasından kaynaklandığı ifade edildi.





OYNAT 00:27 Rusya Pisky’e bomba yağdırdı Rusya, çok namlulu roketatar sistemi TOS-1 ile Pisky köyünü bombardımana tuttu. Rus kaynaklar, bombalanan bölgenin günler önce Rusya kontrolüne geçtiğini iddia ediyordu. BiP'te paylaş

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EN AZ 8 SAVAŞ UÇAĞI

En az 5 Su-24 FENCER avcı-bombardıman uçağının ve 3 Su-30 FLANKER H çok fonksiyonlu jetin, patlamalarda imha edildiği veya ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edilerek, Saky hava üssünün merkezi dağılma sahasının ciddi zarar gördüğü ancak havaalanının muhtemelen hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Raporda, “8 savaş jetinin kaybı, Rusya'nın savaşı desteklemek için sahip olduğu toplam uçak filosunun küçük bir bölümünü temsil ediyor. Bununla birlikte, Saky öncelikle Rus donanmasının Karadeniz Filosu’nun uçakları için bir üs olarak kullanıldı. Filonun deniz havacılığı yeteneği artık önemli ölçüde azaldı. Olay muhtemelen Rus ordusunu, tehdit algısını gözden geçirmeye sevk edecek. Kırım muhtemelen güvenli bir geri bölge olarak görülüyordu” denildi.

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FOTOĞRAF 8 Geçtiğimiz gün Kırım'daki Rus üssünde meydana gelen patlamalarda, Kremlin'in açıkladığının aksine çok daha fazla kayıp olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Kırım'daki Rus üssünün ağır hasar aldığını gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş 6'ncı ayında. İki ordu arasındaki kanlı çarpışmalar devam ederken, Rusya Kırım'dan gelen haberin şokunu yaşıyor. Rusya'yı sarsan patlamaların detayları ortaya çıkarken, Amerikan gazetesi New York Times ise; Moskova'nın verdiği kayıpları sayfasına taşıdı. Amerikan New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, Saki Hava Üssü'ndeki patlamalarda Kremlin'in duyurduğundan daha ağır kayıplar yaşandı. Kremlin aksini iddia etsene saldırıda 9 savaş uçağı kaybetti. Uydu fotoğrafları, Rusya'nın Kırım'daki Saki Hava Üssü'nün Salı günü meydana gelen patlamalar sonucu ağır hasar aldığını gösteriyor.<br>ABD merkezli Planet Labs şirketi tarafından çekilen fotoğraflardan, üste en az sekiz uçağın imha edildiği ya da zarar gördüğü anlaşılıyor. Üste patlamalar sonrası kraterler oluştuğu ve büyük bir alanın yandığı da fotoğraflarda görülebiliyor.<br><br>Ukrayna Hava Kuvvetleri üsteki birçok uçağın imha edildiğini açıklamış ancak Kiev yönetimi olayla ilgili olarak sorumluluk üstlenmemişti.<br>Uydu fotoğrafları, üssün bir saldırıda hedef alınmış olabileceğini gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, hiçbir uçağın zarar görmediğini, Ukrayna'nın üsse yönelik herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıklamıştı. Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da, patlamalarla ilgileri olmadığını söylemişti.<br>Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise, \"Sanırım üsteki Rus askerleri çok basit bir kurala uymadılar. O kural da, 'Tehlikeli yerlerde sigara içmeyin'. Bu kadar basit\" demişti. Bu patlamalardan kısa bir süre sonra açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, \"Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız\" demişti. Rusya'ya Kırım'da ağır darbe Geçtiğimiz gün Kırım'daki Rus üssünde meydana gelen patlamalarda, Kremlin'in açıkladığının aksine çok daha fazla kayıp olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Kırım'daki Rus üssünün ağır hasar aldığını gösterdi. BiP'te paylaş

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“ARTIK EVE GİTME VAKTİ”

Öte yandan söz konusu patlamaların ardından dün Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından videolu paylaşım yapılmıştı. Yayınlanan videoda, “Bu yaz tatil için Antalya, Palm Cumerya, Küba Cabanas gibi birkaç seçeneğiniz vardı. Ama siz Kırım’ı seçtiniz. Büyük hata” ifadelerine yer verilmişti. Bananarama’ya ait ‘Cruel Summer’ (Zalim Yaz) parçasının tercih edildiği görüntünün sonlarında ise “Artık eve gitme zamanı” mesajı paylaşılmıştı.

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da bulunan hava üssünde 9 Ağustos’ta patlama meydana geldi. Rus makamları, söz konusu patlamanın bir saldırı sonucu değil, mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana geldiğini duyurmuştu. Ukrayna kaynakları ise patlamayla ilgili paylaşımlar yapsa da saldırıyı net bir şekilde üstlenmedi.

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