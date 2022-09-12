Dünya İngiltere istihbarat raporu Rusya muhtemelen Harkiv bölgesinin tamamından çekilme emri verdi
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İngiltere istihbarat raporu: Rusya muhtemelen Harkiv bölgesinin tamamından çekilme emri verdi

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan istihbarat raporunda, Ukrayna’nın Büyük Londra bölgesinin en az iki katı büyüklüğünde bir bölgeyi geri aldığı belirtilerek “Ukrayna'nın ilerleyişi karşısında, Rusya muhtemelen birliklerinin Oskil Nehri'nin batısındaki işgal altındaki Harkiv bölgesinin tamamından çekilmesi emrini verdi” denildi.

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Haber Merkezi DHA
İngiltere istihbarat raporu: Rusya muhtemelen Harkiv bölgesinin tamamından çekilme emri verdi
Harkiv.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınladığı istihbarat raporunda, Ukrayna’nın Çarşamba’dan bu yana Büyük Londra bölgesinin en az iki katı büyüklüğünde bir bölgeyi geri aldığı belirtilerek, “Ukrayna'nın ilerleyişi karşısında, Rusya muhtemelen birliklerinin Oskil Nehri'nin batısındaki işgal altındaki Harkiv bölgesinin tamamından çekilmesi emrini verdi.

Bu alanda izole direniş cepleri varlığını sürdürüyor, ancak Çarşamba gününden bu yana Ukrayna, Büyük Londra'nın en az iki katı büyüklüğünde bir bölgeyi geri aldı. Güneyde, Herson yakınlarında, Rusya muhtemelen yeterli ek kuvveti Dnipro Nehri boyunca ön cepheye getirmek için mücadele ediyor” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Rusya’nın iki hafta önce yapımına başladığı seyyar yüzücü bir köprünün hala tamamlanmamış durumda olduğu ifade edilen raporda, “Ukrayna uzun menzilli topçuları şimdi muhtemelen Dnipro geçişlerini o kadar sık vuruyor ki, Rusya hasarlı köprüleri onaramıyor.

Ukrayna'nın hızlı kazanımlarının Rusya'nın genel operasyonel tasarımı üzerinde önemli etkileri var. Ukrayna'daki kuvvetlerin çoğunluğu, büyük olasılıkla acil savunma eylemlerine öncelik vermeye zorlanıyor. Görevlendirilen birliklerin Rusya'nın üst düzey askeri liderliğine zaten sınırlı olan güveninin daha da kötüleşmesi muhtemel” denildi.

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