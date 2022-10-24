İngiltere istihbaratı: Kamikaze drone saldırılarının yüzde 85’i engellendi

Yayınlanan istihbarat raporunda, “Rusya, İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna genelindeki hedeflere karşı kullanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Shahed-136 İHA'larına karşı mücadelesi giderek daha başarılı oluyor. Başkan Zelenski de dahil olmak üzere resmi kaynaklar, saldırıların yüzde 85'inin engellendiğini ifade ediyor. Bu İHA'lar yavaş, gürültülü ve düşük irtifalarda uçuyor, bu da hava savunmaların hedeflemesini kolaylaştırıyor. Rusya, giderek daha iyi hale gelen Ukrayna hava savunmasını delmek için çok sayıda İran Shahed-136 İHA harcıyor” denildi.

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