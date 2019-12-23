Dünya İngiltere Kaşıkçı cinayetine karışan herkesten hesap sorulmalı
AVRUPA

İngiltere: Kaşıkçı cinayetine karışan herkesten hesap sorulmalı

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Kaşıkçı'nın ailesi, vahşi cinayetiyle ilgili adaletin sağlandığını görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan, sorumluların hepsinden hesap sormalı ve böyle bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını temin etmeli" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olan herkesten hesap sorulmasını talep etti.

Kaşıkçı'nın izinin arandığı kuyu görüntülendi
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Kaşıkçı'nın izinin arandığı kuyu görüntülendi
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayıp cesedine ilişkin Yalova'daki lüks malikhanede arama yapıldı. Uzman ekipler lüks villanın bahçesindeki kuyudan numune alırken, o anlar an be an kaydedildi.
  • Raab, Suudi Arabistan'da mahkemenin Kaşıkçı davasında hükme varmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Dominic Raab, İngiltere'nin, idam cezası uygulanmasını kınadığı da belirtti.

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Ne olmuştu?

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesine ilişkin davada, 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın izinin arandığı kuyu görüntülendi
OYNAT 00:00
Kaşıkçı'nın izinin arandığı kuyu görüntülendi
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayıp cesedine ilişkin Yalova'daki lüks malikhanede arama yapıldı. Uzman ekipler lüks villanın bahçesindeki kuyudan numune alırken, o anlar an be an kaydedildi.

Veliaht Prens Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suud el-Kahtani'nin yanı sıra eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

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