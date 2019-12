İngiltere: Kaşıkçı cinayetine karışan herkesten hesap sorulmalı

Kaşıkçı'nın izinin arandığı kuyu görüntülendi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayıp cesedine ilişkin Yalova'daki lüks malikhanede arama yapıldı. Uzman ekipler lüks villanın bahçesindeki kuyudan numune alırken, o anlar an be an kaydedildi.