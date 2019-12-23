İngiltere: Kaşıkçı cinayetine karışan herkesten hesap sorulmalı Kaşıkçı'nın öldürülmesinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Kaşıkçı'nın ailesi, vahşi cinayetiyle ilgili adaletin sağlandığını görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan, sorumluların hepsinden hesap sormalı ve böyle bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını temin etmeli" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 23 Aralık 2019, 17:08 Son Güncelleme: 23 Aralık 2019, 17:45 AA