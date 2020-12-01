İngiltere koronavirüsten nasıl etkilendi: İngiltere'ye uçuşlar açık mı? İngiltere'nin toparlanması uzun sürecek: Havalimanı trafiği 2024'e kadar salgından öncesine dönmeyecek Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel Kovid-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının dünyanın bazı bölgelerinde kontrol altına alınmış olsa da seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 18:57 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 19:28 AA